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春節連假首日「國道5大地雷」路段曝　國5估狂塞8小時到傍晚

▲▼清明連假國道返鄉車潮。（圖／記者陳家豪攝）

▲今年春節連假受到疫情影響，高公局預估國道車潮會更壅塞。（圖／記者陳家豪攝）

記者賴文萱／台北報導

春節連假正式展開，今天是連假第一天，國道交通量估為105百萬車公里。高公局預報國道將有5大塞車地雷路段，其中，國5南港系統至坪林估從上午8點開始，一路塞到下午4點，時間長達8小時；國1、國3南向路段從上午9點起，也會開始出現車潮，建議南向用路人可儘量於下午時段出發。

春節連假國道重點壅塞路段預

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2/10（周三）小年夜
「國1南向」
9-17 時楊梅-新竹系統
9-17 時彰化系統-埔鹽系統

「國3南向」
9-13 時三鶯-關西
10-12 時烏日-霧峰

「國5南向」
8-16 時 南港系統-坪林

▼春節連假小年夜國道路況預報。（圖／高公局提供）

▲▼春節連假國道每日路況預報。（圖／高公局提供）

▲▼春節連假國道每日路況預報。（圖／高公局提供）

▲▼春節連假國道每日路況預報。（圖／高公局提供）

高公局表示，今天事春節連假第一天，也是小年夜，預估國道交通量為105百萬車公里，為年平均平日（88百萬車公里）1.2倍，其中南向交通量可達63百萬車公里，為年平均平日的1.4倍。

預判今日壅塞路段，將出現在國1南向楊梅-新竹系統、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統、國3南向三鶯-關西、烏日-霧峰、國5南向南港系統-坪林等路段，建議南向用路人儘量於下午時段出發。

相關疏導措施包括：0-12時封閉國5石碇、坪林南向入口、假期間採單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控…等。

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春節交通國道車潮高公局

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