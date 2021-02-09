國道「首波春節返鄉潮」下午4點後湧現　國5估晚起塞到凌晨

▲今年春節連假受到疫情影響，高公局預估國道車潮會更壅塞。（圖／記者陳家豪攝）

記者賴文萱／台北報導

春節連假就要展開，高公局表示，今天是放假前一天，預估西部國道首波返鄉車潮下午4點起湧現，傍晚車潮夾雜下班車潮，整體車流量為95百萬車公里，較平日約增加5-10%，預估晚上8點後就會疏解。國5部分，自上午10點起陸續有車潮出現，晚餐過後還會再一波車流往宜花東，預估要到凌晨才會疏解。

根據高公局春節連假交通量預測，今年雙向最大量預估出現在初三，主要以旅遊及收假北向為主，雙向為140百萬車公里，是平日的1.8倍，其中，南向68百萬車公里、北向72百萬車公里。

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今日為放假前一天，除夕前還有多一天小年夜可以分散車流，高公局科長蔡明哲表示，今整體車流量估為95百萬車公里，較平日約增加5-10%，主要還是以上、下班車潮為主，下午4點以後會有首波返鄉車潮跟下班車潮夾雜，晚上8點後就會疏解。

國5部分，早上10點開始陸續有車潮出現，高公局預估晚餐過後還會再有一波往宜花東的車流，整體壅塞狀況要到凌晨才會疏解。

▼春節連假前一日國道路況預報。（圖／高公局提供）

春節連假國道每日重點壅塞路段預測一覽表

2/10（周三）小年夜

「國1南向」

9-17 時楊梅-新竹系統

9-17 時彰化系統-埔鹽系統

「國3南向」

9-13 時三鶯關西

10-12 時快官-霧峰

「國5南向」

8-16 時 南港系統-坪林

2/11（周四）除夕

「國1南向」

9-12 時楊梅-新竹系統

9-12 時彰化系統-埔鹽系統

「國3南向」

9-12 時三鶯關西

10-12 時快官-霧峰

「國5南向」

8-16 時 南港系統-坪林

2/12（周五）初一

「國1南向」

8-16 時楊梅-新竹系統

14-20 時苗栗-豐原

9-16 時彰化系統-埔鹽系統

17-21 時下營系統-大灣

「國1北向」

9-12 時鼎金系統-岡山

9-12 時仁德-永康

9-12 時南屯-后里

10-12 時圓山-大華系統

「國3南向」

9-16 時土城關西

10-13 時快官-霧峰

10-15 草屯到名間

「國3北向」

15-19 時竹山-中興

15-22 時大山-香山

「國5南向」

6-16 時 南港系統-坪林

「國5北向」

15-23 時宜蘭坪林

「國10東向」

9-12 時仁武至燕巢系統

「國10西向」

15-18 時仁武至左營

2/13（周六）初二

「國1南向」

6-14 時楊梅-新竹系統

16-19 時苗栗-豐原

7-12 時彰化系統-埔鹽系統

15-19 時下營系統-大灣

「國1北向」

9-13 時鼎金系統-岡山

9-15 時仁德-永康

15-21 時西螺-埔鹽系統

9-17 時南屯-后里

15-21 時銅鑼-頭屋

10-13 時圓山-大華系統

「國3南向」

7-13 時土城關西

8-12 時快官霧峰

8-13 時草屯名間

「國3北向」

15-19 時竹山-中興

15-22 時大山-香山

「國5南向」

6-13 時 南港系統-坪林

「國5北向」

15-23 時宜蘭坪林

「國10東向」

9-12 時仁武至燕巢系統

「國10西向」

16-19 時仁武至左營

「國6西向」

16-19 時舊正霧峰系統

2/14（周日）初三

「國1南向」

8-13 時楊梅-新竹系統

15-19 時苗栗-豐原

9-12 時彰化系統-埔鹽系統

17-20 時下營系統-大灣

「國1北向」

10-12 時鼎金系統-高科

10-12 時仁德系統-永康

10-1 時（翌日）西螺-埔鹽系統

10-18 時南屯-后里

16-2 時（翌日）銅鑼-頭屋

16-24 時新竹系統-湖口

「國3南向」

9-13 時土城關西

9-12 時快官-霧峰

9-13 時草屯-名間

「國3北向」

16-21 時竹山-中興

16-21 時草屯-霧峰

14-21 時沙鹿-大甲

16-1 時 （翌日）大 山 - 香山

16-21 時關西-大溪

「國5南向」

6-15 時 南港系統-坪林

「國5北向」

12-3 時（翌日）宜蘭-坪林

「國10東向」

9-12 時仁武至燕巢系統

「國10西向」

16-19 時仁武至左營

「國6西向」

16-19 時舊正霧峰系統

2/15（周一）初四

「國1北向」

10-12 時鼎金系統-高科

10-12 時仁德系統-永康

10-23 時西螺-埔鹽系統

10-22 時南屯-后里

16-2 時（翌日）銅鑼-頭屋

15-23 時新竹系統-湖口

「國3北向」

15-21 時竹山-中興

16-21 時草屯-霧峰

14-21 時沙鹿-大甲

16-1 時 （翌日）大 山 - 香山

16-21 時關西-大溪

「國5北向」

10-3 時（翌日）宜蘭-坪林

「國6西向」

16-19 時舊正霧峰系統

2/16（周二）初五

「國1北向」

11-18 時西螺-埔鹽系統

10-12 時南屯-后里

15-18 時新竹系統-湖口

「國3北向」

16-18 時竹山-中興

16-18 時草屯-霧峰

16-18 時關西-大溪

「國5北向」

9-18 時 宜蘭-坪林

▼春節連假小年夜國道路況預報。（圖／高公局提供）

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