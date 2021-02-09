春節連假開跑！高公局曝首日「六大地雷路段」：塞好塞滿

▲春節國道車流大增。（圖／ETtoday資料照）

記者楊庭蒝／綜合報導

春節連假即將開跑！高公局於9日晚間發布新聞稿指出，明（10）日為連假首日，預估國道交通量為105百萬車公里，並透露6大塞車地雷路段，提醒用路人多注意並提早規劃行程，避開容易塞車的路段。

高公局指出，今日西部國道路網於下午15時後車流逐漸增加，國道整體車流大致正常，截至下午17時，國道交通量為70百萬車公里，預估本日交通量為105百萬車公里。

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高公局接著表示， 明（10）日為春節連續假期第一天，也是小年夜，預估國道交通量為105百萬車公里，為年平均平日 （88百萬車公里）1.2倍，其中南向交通量可達63百萬車公里，為年平均平日的1.4倍，相關疏導措施包括：0-12時封閉國5石碇、坪林南向入口、假期間採單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控…等。

▲蘇貞昌視察高公局春節營運。（圖／高公局提供）

高公局提醒，預判明日壅塞路段，將出現在國1南向楊梅-新竹系統、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統、國3南向三鶯-關西、烏日-霧峰、國5南向南港系統-坪林等路段，建議南向用路人儘量於下午時段出發，節省寶貴時間，

為了因應連續假期的車潮，行政院蘇貞昌院長及交通部林佳龍部長於9日上午特別視察交通部高速公路局，瞭解高速公路於春節連假整備情形，並慰勞國道公路警察局及高公局值班同仁及執勤員警辛勞。而高公局也呼籲民眾，出門務必養足精神，避免疲勞駕駛，假期間高公局已規劃4條長途及7條短途替代道路，針對長途部分，建議民眾多利用台 61 替代國 1 與國 3、台 9 替代國 5、台 63 替代國 6；短途部分，建議高速公路易壅塞路段附近之民眾儘量利用省縣道，不要上國道。