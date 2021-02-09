不斷更新／WHO調查小組記者會延遲1.5小時！新冠病毒溯源結果揭曉

▲世界衛生組織（WHO）的專家小組記者會。（圖／路透）



記者陳宛貞、張方瑀／綜合報導

世界衛生組織（WHO）的專家小組9日在武漢飯店舉辦記者會，原訂在4時召開，結果延遲至5時18分才開始。記者會由世衛調查小組主席班巴瑞克（Peter Ben Embarek）、荷蘭病毒學家古柏曼斯（Marion Koopmans）與中國國家衛健委武漢肺炎疫情應對處置工作專家組組長梁萬年，代表共同發言。

梁萬年首先發言表示，聯合工作團隊共分為3個研究小組，分別是流行病學、動物環境溯源小組、分子病學溯源小組，在1月14日至2月10日間進行共28天的調查。他指出，大多數新型病毒都來源於動物，且能導致全球大流行的病毒具備高度適應人類環境的特徵，可能是偶然取得，也可能是通過多個步驟演變而成，而每個步驟都來自於自然的選擇。

他表示，蝙蝠及穿山甲可能是導致新冠疫情的宿主，然而到目前為止，這兩種物種中發現的病毒與新冠病毒的相似度都不足以成為新冠病毒的直接祖先，可能還有其他物種是潛在宿主，比如說鼬科或貓科動物，以及其他物種。

梁萬年說，通過文獻回顧，審查已經發病的研究文獻中還表明新冠病毒早期循環數據，「我們對不同國家數據研究發現，新冠病毒循環可能比最初發現病毒的時間還早。」流行病學研究結果顯示，2019年下半年，武漢未出現未被識別的一定規模新冠肺炎病毒循環。

梁萬年指出，透過實驗室樣本及其他資源的早期溯源工作，針對武漢市湖北省及其他地區在2019下半年約4500逾項標本的檢測，也未發現新型冠狀病毒存在，且無足夠證據確定2019年12月前武漢市就有SARS病毒傳播。

據美國《彭博社》報導，小組成員達斯札克（Peter Daszak）先前表示，世衛組織專家小組一行14人與中國的專家進行了通力合作，並赴主要熱點地區和研究中心，以找出「疫情如何出現的真實線索」。達薩克表示，「我的感覺是，等到這次旅行結束時，我們還是能夠說出一些有價值的信息，但我現在並不想探討具體內容或者它指向什麼方向。」