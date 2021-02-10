ATM被掃光剩空機！她曝「新鈔威力」排隊一整天　網笑：為了紅包

▲不少人講究紅包的鈔票要是新鈔。（示意圖／記者林懿捷攝）



記者黃可昀／綜合報導

今晚就是小年夜，民眾紛紛返鄉要跟家人團聚，過年的重頭戲就是「發紅包」環節，於是很多人趕在除夕前去兌換新鈔，準備連同心意一起包進紅包袋，不過，每年這個時候都像是在比賽，太晚去ATM的人只能撲空，不少人就哀嚎，住家附近的提款機都已經被領光了。

一名女子在臉書社團「爆怨2公社」表示，她日前去提款機領錢看到很多人在排隊，先去吃早餐再折返回來，依舊很多人等著領錢，只好先回家等人少一點再來，結果晚上出門發現「怎麼還在排隊！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲除了可以到指定銀行據點兌換新鈔，ATM也可以提領到新鈔。（圖／記者湯興漢攝）



隔天身上現金快不夠了，趕快又跑去住家旁的提款機查看，終於沒有人排隊可以快速領錢，結果螢幕顯示一行字讓她傻眼，「沒有提款鍵，只剩下可以查存摺餘額鍵，提款機裡面錢被領光光了…」，實在很好奇為何大家都集中在這幾天領錢，難道有什麼特殊原因？

事實上，台灣人包紅包都像是在送禮，紅包袋一年比一年華麗像在比創意，就連裡面的鈔票也很講究，許多人會特地去兌換「全新鈔票」，有摺痕或使用痕跡的舊鈔就留著自己用，所以過年前都能看到ATM大排長龍。

網友有感而發地說，「大家都在領新鈔吧」、「過年到處找提款機都領不到錢」、「錢新舊無所謂，紅包只包心意而已」、「快過年了大家都要領錢啊」。