快筆記！農曆新年8大禁忌　「這天」洗頭衰整年　

▲農曆新年來臨，開心迎新年的同時，有些禁忌也要特別注意。（圖／CFP，下同）



生活中心／綜合報導

農曆新年來臨，開心迎新年的同時，有些禁忌也要特別注意，做了可能會衰一整年！《Skyscanner》整理出8項過年禁忌，快筆記下來，才能遠離衰神。

一、不動刀剪針線

在傳統的觀念中，刀、剪等物品皆屬利器，據說若是在大年初一使用這類物品，接下來的一年將容易有皮肉傷的狀況發生；若是使用指甲剪或剪刀，也有剪斷財路的說法。

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二、避免打破東西

打破東西就是破財！在新年破財可是相當不吉利，所以年前記得將所有易碎的杯、碗、盤、碟等好好收放，也要提醒小朋友們多加留意，若真的不小心打破東西，就趕緊唸「歲歲平安、歲歲平安」這句吉祥話。

三、不能早上洗澡洗頭

「年初一」的早上最好避免洗澡、洗頭，據說會將一年的財運都洗掉，為了避免被家裡的長輩唸，記得除夕夜就將自己梳洗乾淨，也有去除霉運的說法。

四、不要掃地

年節掃地表示會將錢財掃出門，但是過年期間總有親友前來拜年，若是髒了需要打掃怎麼辦呢？記得將垃圾往內掃就行了，這表示金銀財寶都會留家裡，當然也不能倒垃圾，反正過年期間也沒有垃圾車，所以應該可以減低誤丟的機率。

五、避免看醫生、吃藥

據說過年期間就在吃藥看醫生，新的一年可能都會不健康，不過沒人會希望過年的假期都耗在醫院等著看診吧，當然是有必要才會前往；至於吃藥，現代人多了很多如高血壓等慢性疾病，藥都是要天天吃的，這個禁忌就只能盡量避免囉。

▲過年包紅包一定要是雙數，因為單數在傳統禮數上是比較不吉利的。

六、紅包送禮不能是單數

好禮都要成雙，所以過年包紅包一定要是雙數，例如880元、2,000元等，送禮也盡量要雙數，例如一盒鳳梨酥最好有12個，因為單數的金額在傳統禮數上，是比較不吉利的。

七、不能罵人及說不吉利的話

這段時間若是爸媽生氣罵小孩，表示新的一年小孩也會持續挨罵，所以若不是太過分的表現，爸爸媽媽都會盡量忍住，至於不說不吉利的話，這應該是平時就該少說點的，但是像是「死」字，在過年期間就是極大的禁忌，所以就盡量克制。

八、欠錢不欠過年

過新年代表一個嶄新的開始，希望所有的壞事都要隨著一年的結束而消逝，所以若是有欠別人錢，最好在年前還清，讓自己可以無債一身輕的往下一年邁進。