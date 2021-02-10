生死瞬間！刑事鐵漢「百猛」淺水灣攻堅　未開1槍救人質史上罕見

記者張君豪／台北報導

刑事局警政監兼打擊詐欺犯罪中心主任的林淵城，從警逾40年經歷不少重大刑案考驗，林生平最驚險就是參與追捕台中市耕讀園槍擊案的林明樺犯罪集團。

2005年，該集團綁架嘉義地區蔡姓台商，計畫取贖金後偷渡到大陸，警方當時派遣維安特勤隊包圍當時的台北縣三芝鄉淺水灣山莊，和綽號「阿煙」的李嘉軒及「黑人」黃博廷數度爆發槍戰，場面相當危急。

▲刑事鐵漢「百猛」警政監林淵城談到當年淺水灣山莊耕讀園綁匪攻堅案，自忖真的是把命豁出去辦案。（圖／記者張君豪攝）

後來由時任中部犯罪打擊中心偵六隊組長林淵城入屋，和2名綁匪談判，順利從持有以色列製P90、美製AR-15步槍的兩名悍匪手中救出富商，堪稱台灣治安史上圍捕槍擊要犯最成功的案例。

2005年11月24日，當時犯下耕讀園槍擊命案的林明樺犯罪集團伺機在基隆八斗子與港偷渡被捕，林姓主嫌當場吞下預藏的氰化物膠囊送醫不治，專案小組也因此掌握綁架蔡姓富商的黃、李兩人藏匿在三芝淺水灣山莊內，專案小組立刻趕往救人並通知警政署維安特勤隊支援攻堅任務。

林淵城指出，當時維安特勤隊層層包圍警匪對峙，警方攻堅暫時停下，林研判若無人挺進談判，時間一長局勢將趨緊張，他因當時為承辦該槍擊、擄人勒贖案指揮官，「我不去談要叫誰去呢？」他放下配槍，只穿著防彈背心便空手入屋談判。

林說他進入屋內後先表明身分，接著向兩人喊話，「阿煙、黑人，去年耕讀園的事，事對方先拿槍指你們的頭，否則你們也不會開槍自保，法律上你們還是有轉圜空間，千萬別傷害人質，否則一切將化成烏有！」林解釋：與亡命之徒談判，就得設身處地讓他們覺得還有生存機會，叫兩人外號不叫姓名，也是讓對方體會警方是「熟路」、「懂江湖事」，希望藉此爭取談判空間。



兩匪答應讓林進入，李嫌則看了他質問「你很帶種敢進來，何必冒險呢？」林淵城則回答的很妙：「我進來除了救人質，還要救你們2人出去！」李嫌對警方指揮官說要救他們感到相當意外，但顯然當下有被打動，李嫌自己交出一把手槍，也叫黃嫌交出槍榴彈和部分彈藥給林，「組長、跟你聊天蠻愉快的，這些給你拿去做績效！」

但正當屋內警匪對峙氣氛緩和時，窗外的維安特勤隊卻誤判認為可攻堅，李嫌發現特警長槍的槍燈雷射已瞄準他們，氣得抓狂，嗆林「你不守信用就大家一起死」，林淵城擔心情況生變，立刻要求屋外維安特勤隊沒有屋內命令不可攻堅或瞄射屋內目標。

結果這時又發生一則插曲，晚間某電視台搶獨家新聞緊急跑馬：「耕讀園槍擊案主嫌林明樺在基隆落網猝死」，看著電視的李嘉軒突然揮舞手中的突擊步槍抓狂大罵，「幹xx！阿樺是被誰殺死的」，黃博廷也眼眶泛紅，兩人情緒激動打算開槍跟警方火拼。

林淵城趕緊衝出屋內到封鎖線外，拜託媒體撤下電視報導，深恐新聞搶太快恐危及屋內人質與警察的生命安全，所幸林淵城動之以情策略生效，警方緊急召來李嫌的童年玩伴、時任刑事局中打中心警員林錦禧、黃博廷的羅姓女友進來安撫，讓2人警張戒備的情緒逐漸鬆動，

林以熟稔綁匪兩人背景為出發點，設身處地動之以情，成功軟化2人心防，歷經近6小時、後來看2人情緒激動，趁隙奪下手中步槍並救出蔡姓人質，也讓淺水灣綁匪攻堅案成為台灣警政史上罕見的成功談判案例。

