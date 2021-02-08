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社會 社會焦點 保障人權

刑事局幹員霰彈槍破門攻堅　詐團成員以為瓦斯爆炸逃屋頂

記者張君豪／台北報導

刑事局偵二大隊8日宣布破獲一利用IG誘騙被害人投資的詐騙集團，並出動刑事局除暴特勤隊員攻入機房，警方行動時發現位於中和區的電信詐騙機房門鎖堅固，除暴特勤隊員還出動雷明頓霰彈槍搭配破門專用的金屬粉末霰彈順利打開兩道鐵門並逮捕該詐騙集團主嫌林男（30歲、賭博等前科）等6名集團成員到案，警方估算該詐騙集團經營約3個多月造成40多位民眾受騙，詐騙金額超過新台幣400萬元。

▲刑事局除暴特勤隊使用破門霰彈槍搭配金屬粉末彈快速打開詐騙機房深鎖大門。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局除暴特勤隊使用破門霰彈槍搭配金屬粉末彈，快速打開詐騙機房深鎖大門。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局除暴特勤隊使用破門霰彈槍搭配金屬粉末彈快速打開詐騙機房深鎖大門。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局偵二大隊日前接獲線報後，與台北市中山、新北市新莊警分局、桃園市龜山警分局與新竹縣刑警大隊共組專案小組展開追查，發現該詐騙集團以暱稱「周馨儀」帳號搭訕隨機網友，誆稱可以投資國際匯率、博弈賽事等標的並保證獲利、引誘民眾加入通訊軟體LINE群組，被害人進入後發現群組人數多達數十人，造成財損金額高達新台幣400多萬元。

刑事局從今年1月24日到2月1日執行兩天搜索行動，24日當天下午並出動除暴特勤隊特警到新北市中和區該詐騙集團機房攻堅，特警發現機房外有兩道上鎖鐵門且犯嫌拒絕開門，警方使用雷明頓RM-9200破門霰彈槍（BREACHING SHOTGUN）搭配破門專用的金屬粉末霰彈破壞門栓後，持防彈盾牌快速突入。

▲刑事局除暴特勤隊使用破門霰彈槍搭配金屬粉末彈快速打開詐騙機房深鎖大門。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局查扣詐騙機房內的電腦等數位設備。（圖／記者張君豪攝）

特警動用霰彈槍破門巨響，讓機房內的詐騙集團成員誤以為是樓下瓦斯行發生爆炸，包含林姓主嫌等三人嚇得紛紛逃到屋頂躲避，隨後立即遭警方逮捕，警方第二波行動在台北市大同區逮捕賴姓、呂姓等3名共犯。並查扣作案用手機、電腦數部、網路通訊設備數部等。

林嫌到案後否認涉案，還向警方辯稱是去該處找朋友辦事情，但其他落網成員指證歷歷，指稱林男以底薪4萬元聘僱成員擔任詐欺話務員，並以每詐騙匯款1百萬元可抽1萬元代價當作獎勵，但因吸金贓款都透過第三方支付帳戶轉匯難以追查；林嫌訊後遭法官裁定收押禁見，其餘成員則依10萬元不等金額交保候傳。

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