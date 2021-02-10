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刑警書法家！槍戰攻堅靠他交涉救人質　林淵城一手好字令人驚艷

記者張君豪／台北報導

刑事局警政監兼打擊詐欺犯罪中心主任林淵城在台灣刑警界幾乎無人不知，從警迄今滿40年的他多次參與國內重大刑案偵辦，甚至經歷艱險槍戰、和兇惡要犯談判、其中最為人知的就是台中耕讀園餐廳槍擊命案，身為警界刑事悍將的他卻有一手秀麗雄渾的書法字，揮毫墨跡不但在台灣書法界頗有名聲，也曾受邀前往對岸參展，為國爭光。

▲刑事鐵漢「百猛」警政監林淵城最大的嗜好是寫書法，他認為辦案壓力透過書法緩解放鬆，長年下來下筆功力深厚。（圖／記者張君豪攝）

▲刑事鐵漢「百猛」警政監林淵城最大的嗜好是寫書法，他認為辦案壓力透過書法緩解放鬆，長年下來下筆功力深厚。（圖／記者張君豪攝，下同）

警官階三線二星的警政監林淵城現年63歲，他高中畢業後考上中央警官學校和師範大學，但因年輕時常聽故鄉長輩講刑警除暴安良、為民眾破案申冤事蹟，加上崇拜武俠小說的英雄人物，考量警校公費可以分擔家計，最後在父親建議下就讀警官學校。

▲刑事鐵漢「百猛」警政監林淵城最大的嗜好是寫書法，他認為辦案壓力透過書法緩解放鬆，長年下來下筆功力深厚。（圖／記者張君豪攝）

▲刑事鐵漢「百猛」警政監林淵城最大的嗜好是寫書法，他認為辦案壓力透過書法緩解放鬆，長年下來下筆功力深厚。

林淵城中央警官學校46期畢業後在1981年受預官訓，同年分發到宜蘭縣警察局擔任當時刑警隊技佐，隔年代理鑑識組長，並在兩年內就升任技士兼組長。關於「百猛」這個綽號，林淵城笑稱他在1986年就接任宜蘭縣警局少年組長，當時才28歲的他率領不少年紀可以當他父親的刑警、小隊長和警員。

林淵城回憶這些警界前輩多少都有「等著看他出糗」的心態，認為宜蘭最年輕的少年組長是「小孩玩大車」，林謙稱自己剛出社會、真的甚麼事情都不懂，但不厭其煩請教前輩，從辦案問筆錄，現場監控抓犯嫌，勤務怎麼調配，考績功獎怎麼打才能服眾，在短時間內就掌握率領團隊的訣竅，且辦案思慮細膩周到，讓組上老前輩為之嘆服「你實在有夠猛」後來就有了「百猛」這個外號。

▲刑事鐵漢「百猛」警政監林淵城最大的嗜好是寫書法，他認為辦案壓力透過書法緩解放鬆，長年下來下筆功力深厚。（圖／記者張君豪攝）

林淵城說，從警工作一路走來都在刑事外勤領域，工作相當危險，但他卻以「警察就是負責還原真相，給被害人一個公道」為豪，後來因為工作壓力大，兼之早年警察還在手寫公文期間，已經養成用毛筆寫公文習慣，後來辦偵辦重大刑案經常以隊為家，他便勤寫書法舒緩壓力、待到心靜時破案靈感常常油然而生。

林淵城謙稱自己書法「無師自通」，但他長年以古人法帖為師，最喜愛宋朝米芾的書法、現代大家則最傾心董陽孜老師的字跡，林淵城經常臨帖描摹這些名家字跡結構，期能熟練於心下筆自然渾成。林淵城的書法曾獲邀到對岸進行交流，受邀在在中國澹寧書畫學會畫展、南京名家聯展，也曾在兩岸暨港澳警察書畫展展出，曾獲台灣高等法院邀請墨寶。

林淵城謙稱：習帖練字是他長年辦案、與歹徒悍匪交鋒之餘唯一的放鬆、保持身心清醒的嗜好，他的辦公室字帖、筆墨宣紙書案齊備，乍然觀之宛若書畫老師的教室，和刑警形象大相逕庭。

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