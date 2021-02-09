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社會 社會焦點 保障人權

土方禿鷹啃食保護費！天道盟濟公會橫掃海線　爆頭濺血強取經營權

記者張君豪／台北報導

刑事局偵四大隊第三隊2019年12月接獲線報，新北市天道盟濟公會八里分會陳姓角頭（37歲）嘗試介入台北港區、林口一代的土方運輸及砂石場營運，甚至央派遣小弟圍住土方場大門阻擋人車進出，或率小弟入侵被害人辦公室毆打對方命危，刑事局會同新北市警淡水、蘆洲分局、彰化縣刑大共組專案小組追查，1月21日逮捕陳姓角頭及該幫會共7人到案說明。

▲刑事局偵四大隊破獲天道盟濟公會八里分會成員凌虐被害人並收取保護費。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局偵四大隊破獲天道盟濟公會八里分會成員凌虐被害人並收取保護費。（圖／記者張君豪翻攝）

警方接獲線報後展開調查，陳姓角頭2019年12月要求八里區台北港旁某土方業者按月繳交保護費未果，他便率小弟開車擋住公司大門長期阻擾該公司人車進出，2020年7月更率幫眾介入林口區某砂石場經營權，要求業者讓他入股投資，對方不從便教唆小弟持木棍把業者司機打得頭破血流送醫命危。

專案小組1月21日行動兵分多路前往新北市林口區、八里區、桃園市大園區等處，將陳嫌等7人檢肅到案，現場查獲木製球棒2支、熱熔膠條1支、手機7支等證物，全案詢後依違反組織犯罪防制條例、妨害自由、恐嚇取財、傷害等罪嫌移送士林地檢署偵辦，陳姓主嫌遭檢察官聲押、法官裁定5萬元交保候傳並限制住居。

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