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內政部受理身分證掛失、網路預約戶政登記　春節不打烊

▲▼台灣優質生命協會2020「感謝守護‧永遠挺您」醫護警消感謝箱捐贈記者會 方芳芳 徐乃麟 曾國城 利菁 葉璦菱 王彩樺 巴戈 郭子乾 徐國勇。（圖／記者屠惠剛攝）

▲內政部長徐國勇。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

春節連假來臨，內政部表示，2月10日到16日連假期間，仍持續全天候提供1996內政服務熱線、身分證免費掛失服務、研發替代役申請等多項內政便民服務，24小時不打烊，陪伴大家放心迎新春。

內政部表示，「1996內政服務熱線」春節期間仍會提供服務，民眾對內政部任何業務如有疑問或想瞭解，都可於每日上午8時至下午10時來電洽詢，將有專人接聽。  內政部指出，春節期間如有遺失國民身分證，除可撥打1996內政服務熱線24小時電話掛失外，也可到內政部戶政司全球資訊網（ https://www.ris.gov.tw/app/portal/3013 ）線上辦理掛失。民眾在掛失後，未辦理補領新證前，如尋獲國民身分證，也同樣可於網站辦理撤銷掛失，或於春節後上班時間致電或親洽任一戶政事務所辦理撤銷掛失。

另外，民眾如須於春節後辦理戶政相關登記，也可於春節期間利用「網路預約戶政登記服務」(https://www.ris.gov.tw/app/portal/671 )，在網頁填妥個人基本資料，或以自然人憑證驗證進行預約服務，就可預約申辦相關戶政業務，以節省等候的時間。

此外，內政部移民署為協助在台生活的外國人及新住民，也設有「外來人士在臺生活諮詢服務熱線0800-024-111」，提供免費的國語、英語、日語24小時全年無休諮詢服務，平日上班時間更提供越南、印尼、泰國、柬埔寨語諮詢服務，歡迎多加利用。

內政部指出，110年研發替代役自1月4日起受理報名，春節期間資訊系統亦持續開放，如具備碩士以上學歷役男可至「內政部研發及產業訓儲替代役資訊管理系統」（https://rdss.nca.gov.tw ），進行帳號申請、完成線上報名及甄選作業。

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