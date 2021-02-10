2020年外交突破　捷克議長韋德齊訪台高喊「我是台灣人」

▲韋德齊赴立法院議場發表演講，並高喊「我是台灣人」。（資料照／記者林敬旻攝）

政治中心／台北報導

2020年除台美關係來到斷交以來新高外，我國外交在歐洲也取得一項成就，那就是捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）率團訪台5天。韋德齊在台行程最引人熱議的，即在立法院發表演說，並高喊「我是台灣人」；而立法院長游錫堃則在議場這贈他「立法院國會外交榮譽獎章」一等獎章，並且頒贈鋁合金製成的金色「紀念議事槌」當作紀念品。

韋德齊去年8月30日率89人訪團抵台，成員包括8位參議員、布拉格市長賀瑞普（Zdeněk Hřib）、36家企業代表，以及學術、科研、文化界人士。為期5天的行程中，捷克訪團會見總統蔡英文、立法院長游錫堃、行政院長蘇貞昌、外交部長吳釗燮、衛福部長陳時中、科技部長吳政忠、文化部長李永得等。

▲捷克參議院議長韋德齊參訪團抵台，由外交部長吳釗燮接機 。（資料照／記者李毓康攝）

韋德齊讚揚太陽花學運

韋德齊來台第一場演說獻給了政治大學，題目訂為「自由、民主與台捷經濟合作」。演說中，韋德齊表示，現任捷克總統並沒有建議，也沒有支持他訪問台灣，但讓他高興的是，台灣人民在今年初總統選舉時，選出一位支持他訪台、支持推動民主國家之間合作的總統，而且這位總統還將接見他，讓他十分興奮與榮幸。

韋德齊指出參議院是捷克最自由、最民主的機構，他這次以捷克現任政治人物的身份訪台，相信其他的民主國家，以及歐盟政治領導人很快會前來台灣訪問。

談到對年輕人的看法，韋德齊坦言自己對待他們一直都很嚴厲，但他也要稱讚捷克年輕人關注經濟、政治、傳播影響等；接著，韋德齊強調，在台灣，有太陽花318學運，反對中共非透明服貿協議的運動，「你們年輕人做得很好，謝謝你們」。

立法院高喊「我是台灣人」

韋德齊訪台最受矚目的行程，莫過於赴立法院議場發表演說，他不僅打破45年來，再次有外國議長在立法院議場發表演說的紀錄，更成為非邦交國議長中第一人。

最讓國人熱議的話題，則為韋德齊在演說中表示，「請容許我以同樣方式，向台灣人民表示支持，結束我在貴國立院的演講，我是一個台灣人！」此話一結束，議場現場人員皆起立鼓掌長達30秒。

對此，總統蔡英文當晚表示，韋德齊的演說彰顯出台灣與捷克對民主自由精神的共識，「我要謝謝遠道而來的捷克朋友」，他們的視野和決心，帶給台灣莫大的鼓舞，而台灣從不孤單，只要堅持信念，抬頭挺胸，台灣必然會贏得世界的尊敬。

另外，韋德齊將這段演說影片PO在臉書上分享，吸引不少台灣網友留言，「我是臺灣人，謝謝議長支持臺灣！」、「疫後第一個想去旅行的國家，捷克，今天聽議長立院演説，感動的眼眶都濕了」、「很感動，謝謝您」、「願台灣、捷克人民友誼長存，為民主自由攜手同行」。

▲游錫堃頒贈背帶及獎章給韋德齊。（資料照／記者林敬旻攝）

其實，原定要訪台的前捷克參議院議長柯佳洛（Jaroslav Kubera），但他卻不幸在去年1月20日猝逝，享壽72歲。對於柯佳洛的死因，外界指向中國。

《路透社》批露，根據他們掌握的外交訊息，中國駐布拉格大使館在去年1月10日寄給捷克總統辦公室的信中暗示，如果柯佳洛訪台，汽車製造商Skoda、金融機構捷信以及樂器製造商Petrof Pianos都會受到損失，而這些都是捷克重要的企業。

捷克公共電視台（Česká televize）「168小時」節目4月26日則報導，柯佳洛女兒文索娃（Vendula Vinšová）受訪時表示，柯佳洛在1月14日總統府舉行的新年餐會後變了一個人，再也不講話。柯佳洛遺孀柯薇拉（Věra Kuberová）也說，他變得心神不定，這種情況從來沒發生過。

柯薇拉還說，柯佳洛遺物中發現來自中國大使館和捷克總統府的各一封信，威脅他取消訪台的計畫，讓她和女兒感到害怕。柯薇拉相信，這兩封信是造成柯佳洛猝死的原因。

維特齊上任後，也決定訪問台灣，而原因有兩個，一是，考慮到捷克經濟、教育、科學與文化發展；其次則是中國先前數度阻撓柯佳洛訪台。維特齊認為，捷克應該要重視價值，維護主權地位，即使此舉必然影響兩國貿易關係，捷克也不能因為受到恐嚇，就讓中國干涉主權事務。

對於韋德齊挺台，游錫堃在對方於立院上台發表演說前，頒贈鋁合金製成的金色「紀念議事槌」當作紀念品，並且贈予韋德齊「立法院國會外交榮譽獎章」一等獎章，也是非邦交國議長中的第一人。

游錫堃致詞時表示，韋德齊支持台灣的心意令人感動，相信經過此次交流，台捷兩國的未來將會更加緊密，成為邦誼永固的民主同盟國。

▲蔡英文追贈柯佳洛特種大綬卿雲勳章，並由韋德齊代領（圖／總統府提供）

另外對於柯佳洛，蔡英文在9月3日於總統府內接見捷克訪團時，追贈柯佳洛特種大綬卿雲勳章。至於為何要追贈特種大綬卿雲勳章給柯佳洛？總統府表示，關鍵就是上述《路透社》的報導，府方也指出柯佳洛本來有意今年訪問台灣，但中國駐布拉格大使館發函給捷克總統辦公室，點名如果他訪台，將針對捷克國內知名企業，包括Skoda、金融機構捷信等廠商進行報復。

在其信函中，也明確指出，對岸認為柯佳洛如果訪問台灣，將被視為嚴重違反一中原則，並屢次強調中國是捷克諸多企業的最大市場，必須為此付出代價。

▼游錫堃贈送金屬「紀念議事槌」給韋德齊。（圖／翻攝自Facebook／游錫堃）