　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

2020年外交突破　捷克議長韋德齊訪台高喊「我是台灣人」

▲韋德齊赴立法院議場發表演講，並大喊「我是台灣人」。（資料照／記者林敬旻攝）

▲韋德齊赴立法院議場發表演講，並高喊「我是台灣人」。（資料照／記者林敬旻攝）

政治中心／台北報導

2020年除台美關係來到斷交以來新高外，我國外交在歐洲也取得一項成就，那就是捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）率團訪台5天。韋德齊在台行程最引人熱議的，即在立法院發表演說，並高喊「我是台灣人」；而立法院長游錫堃則在議場這贈他「立法院國會外交榮譽獎章」一等獎章，並且頒贈鋁合金製成的金色「紀念議事槌」當作紀念品。

韋德齊去年8月30日率89人訪團抵台，成員包括8位參議員、布拉格市長賀瑞普（Zdeněk Hřib）、36家企業代表，以及學術、科研、文化界人士。為期5天的行程中，捷克訪團會見總統蔡英文、立法院長游錫堃、行政院長蘇貞昌、外交部長吳釗燮、衛福部長陳時中、科技部長吳政忠、文化部長李永得等。

▲捷克參議院議長韋德齊參訪團抵台，由外交部長吳釗燮接機 。（資料照／記者李毓康攝）

▲捷克參議院議長韋德齊參訪團抵台，由外交部長吳釗燮接機 。（資料照／記者李毓康攝）

韋德齊讚揚太陽花學運

韋德齊來台第一場演說獻給了政治大學，題目訂為「自由、民主與台捷經濟合作」。演說中，韋德齊表示，現任捷克總統並沒有建議，也沒有支持他訪問台灣，但讓他高興的是，台灣人民在今年初總統選舉時，選出一位支持他訪台、支持推動民主國家之間合作的總統，而且這位總統還將接見他，讓他十分興奮與榮幸。

韋德齊指出參議院是捷克最自由、最民主的機構，他這次以捷克現任政治人物的身份訪台，相信其他的民主國家，以及歐盟政治領導人很快會前來台灣訪問。

談到對年輕人的看法，韋德齊坦言自己對待他們一直都很嚴厲，但他也要稱讚捷克年輕人關注經濟、政治、傳播影響等；接著，韋德齊強調，在台灣，有太陽花318學運，反對中共非透明服貿協議的運動，「你們年輕人做得很好，謝謝你們」。

立法院高喊「我是台灣人」

韋德齊訪台最受矚目的行程，莫過於赴立法院議場發表演說，他不僅打破45年來，再次有外國議長在立法院議場發表演說的紀錄，更成為非邦交國議長中第一人。

最讓國人熱議的話題，則為韋德齊在演說中表示，「請容許我以同樣方式，向台灣人民表示支持，結束我在貴國立院的演講，我是一個台灣人！」此話一結束，議場現場人員皆起立鼓掌長達30秒。

對此，總統蔡英文當晚表示，韋德齊的演說彰顯出台灣與捷克對民主自由精神的共識，「我要謝謝遠道而來的捷克朋友」，他們的視野和決心，帶給台灣莫大的鼓舞，而台灣從不孤單，只要堅持信念，抬頭挺胸，台灣必然會贏得世界的尊敬。

另外，韋德齊將這段演說影片PO在臉書上分享，吸引不少台灣網友留言，「我是臺灣人，謝謝議長支持臺灣！」、「疫後第一個想去旅行的國家，捷克，今天聽議長立院演説，感動的眼眶都濕了」、「很感動，謝謝您」、「願台灣、捷克人民友誼長存，為民主自由攜手同行」。

▲游錫堃頒贈背帶及獎章給韋德齊。（資料照／記者林敬旻攝）

▲游錫堃頒贈背帶及獎章給韋德齊。（資料照／記者林敬旻攝）

其實，原定要訪台的前捷克參議院議長柯佳洛（Jaroslav Kubera），但他卻不幸在去年1月20日猝逝，享壽72歲。對於柯佳洛的死因，外界指向中國。

《路透社》批露，根據他們掌握的外交訊息，中國駐布拉格大使館在去年1月10日寄給捷克總統辦公室的信中暗示，如果柯佳洛訪台，汽車製造商Skoda、金融機構捷信以及樂器製造商Petrof Pianos都會受到損失，而這些都是捷克重要的企業。

捷克公共電視台（Česká televize）「168小時」節目4月26日則報導，柯佳洛女兒文索娃（Vendula Vinšová）受訪時表示，柯佳洛在1月14日總統府舉行的新年餐會後變了一個人，再也不講話。柯佳洛遺孀柯薇拉（Věra Kuberová）也說，他變得心神不定，這種情況從來沒發生過。

柯薇拉還說，柯佳洛遺物中發現來自中國大使館和捷克總統府的各一封信，威脅他取消訪台的計畫，讓她和女兒感到害怕。柯薇拉相信，這兩封信是造成柯佳洛猝死的原因。

維特齊上任後，也決定訪問台灣，而原因有兩個，一是，考慮到捷克經濟、教育、科學與文化發展；其次則是中國先前數度阻撓柯佳洛訪台。維特齊認為，捷克應該要重視價值，維護主權地位，即使此舉必然影響兩國貿易關係，捷克也不能因為受到恐嚇，就讓中國干涉主權事務。

對於韋德齊挺台，游錫堃在對方於立院上台發表演說前，頒贈鋁合金製成的金色「紀念議事槌」當作紀念品，並且贈予韋德齊「立法院國會外交榮譽獎章」一等獎章，也是非邦交國議長中的第一人。

游錫堃致詞時表示，韋德齊支持台灣的心意令人感動，相信經過此次交流，台捷兩國的未來將會更加緊密，成為邦誼永固的民主同盟國。

▲蔡英文於府內接見捷克參議長韋德齊訪團。（圖／總統府提供）

▲蔡英文追贈柯佳洛特種大綬卿雲勳章，並由韋德齊代領（圖／總統府提供）

另外對於柯佳洛，蔡英文在9月3日於總統府內接見捷克訪團時，追贈柯佳洛特種大綬卿雲勳章。至於為何要追贈特種大綬卿雲勳章給柯佳洛？總統府表示，關鍵就是上述《路透社》的報導，府方也指出柯佳洛本來有意今年訪問台灣，但中國駐布拉格大使館發函給捷克總統辦公室，點名如果他訪台，將針對捷克國內知名企業，包括Skoda、金融機構捷信等廠商進行報復。

在其信函中，也明確指出，對岸認為柯佳洛如果訪問台灣，將被視為嚴重違反一中原則，並屢次強調中國是捷克諸多企業的最大市場，必須為此付出代價。

▼游錫堃贈送金屬「紀念議事槌」給韋德齊。（圖／翻攝自Facebook／游錫堃）

▲游錫堃贈送金屬「紀念議事槌」給韋德齊。（圖／翻攝自Facebook／游錫堃）

ET快訊
正妹律師深夜遇陌生男　叔叔救援慘被「猛捅見血」驚悚影片曝
丫頭辦尾牙20名大咖藝人全到！「人體娃娃機」爽撈鈔票
蘭嶼龍王鯛傷勢曝光！2男辯誤捕「上岸就死了」秒被打臉
飛機上有人突死亡怎辦？空姐曝「超驚悚做法」網嚇歪
60多歲台男搭「醫療專機」回台　重症加護病房插管中

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

春節假期首日慰勉行程不停歇　蔡英文感謝國軍堅守崗位、守護國家

趙少康好感度輸黃珊珊　柯文哲：這也沒什麼奇怪啊

2020年外交突破　捷克議長韋德齊訪台高喊「我是台灣人」

視察高公局交控中心　蔡英文：滿足春節通行需求是每年最大挑戰

精彩回顧／馮世寬秒脫西裝要幹架圈粉　2天創下7360筆網路討論度

蔡英文發起LINE春節集點活動　完成任務者開工日有驚喜

趙少康回歸釀國民黨分裂？　侯友宜：真心祝福大家為中華民國貢獻

「蔡英文要先伸出手來」　馬英九：兩岸責任丟給對方不符合事實

注意！北市12日至14日「停收垃圾」　春節垃圾收運時間一次看

蔡英文聯名「廢物女友」 賀牛年　阿嬤求問總統：台積電可賣嗎？

騎紅牌重機「衝蘇花改」被警開單 流氓藥師：不想冒險...花錢買平安

張柏芝《浪姐2》勤練RAP挑戰最強組　那英台上拒絕和她擁抱...一臉尬

女三寶硬擠停車格「擅移重機」！　下一秒重砸地板...兩人淡定扶正

黃寅燁偷偷指車銀優：他是我的　他揹他跑完超喘..急解釋「不是太重啦」

衛生紙包30萬婚戒...老公當垃圾丟 佛心清潔隊員忍嘔2小時奇蹟找回

走錯班啦！美洲獅學「社交禮儀」　同學都是狗...下課不忘跟爸塞乃

台南女訂4300元炸物、甜粿棄單　「要求30分鐘做好」惡整市場攤商

Amber導師首秀全開麥唱跳中文歌　《創造營》三屆再唱主題曲惹回憶殺

疑「不想等太久」加速衝出巷口　高雄73歲嬤慘遭聯結車輾斃

告別單身？DIY女神接吻練習器　克隆粉倒石膏壓出完整人臉模型

春節假期首日慰勉行程不停歇　蔡英文感謝國軍堅守崗位、守護國家

趙少康好感度輸黃珊珊　柯文哲：這也沒什麼奇怪啊

2020年外交突破　捷克議長韋德齊訪台高喊「我是台灣人」

視察高公局交控中心　蔡英文：滿足春節通行需求是每年最大挑戰

精彩回顧／馮世寬秒脫西裝要幹架圈粉　2天創下7360筆網路討論度

蔡英文發起LINE春節集點活動　完成任務者開工日有驚喜

趙少康回歸釀國民黨分裂？　侯友宜：真心祝福大家為中華民國貢獻

「蔡英文要先伸出手來」　馬英九：兩岸責任丟給對方不符合事實

注意！北市12日至14日「停收垃圾」　春節垃圾收運時間一次看

蔡英文聯名「廢物女友」 賀牛年　阿嬤求問總統：台積電可賣嗎？

增加坪效還是風險？揪出「外推陽台」的3大缺點及補救辦法

韓咖啡廳大規模關店害慘奉俊昊！洩新作進度「1劇本上周剛完成」

將受到FIBA什麼懲處不得而知　中華籃協將據理力爭維護權益

王中平18歲愛女長太美　男星遭爆料「後台猛偷看！」

春節假期首日慰勉行程不停歇　蔡英文感謝國軍堅守崗位、守護國家

結縭70年！91歲老夫婦相繼染疫亡　病床上「最後深情交握」超催淚

醫院靈異頻傳！一查驚見「冷藏40年嬰屍」　他揭詭異內幕：已像木乃伊

逃過2021年第一次水逆　這3星座財運愛情「雙豐收」

青年回鄉推「猛男農夫」茂谷柑！成總統欽點伴手禮　林佳龍讚勵志

最靈車公廟曾「抽下籤」　那年港經歷SARS、大遊行

胸前濕一片 22歲OL未婚卻分泌乳汁　父母得知真相氣炸報警

政治熱門新聞

國民黨「美女學霸」一次看！　高人氣撞臉超大咖明星

陳柏惟身陷罷免風暴　顏寬恒喊話寬粉：我期許開創自己的路

柯文哲曬18歲嫩照　竟撞臉《愛的迫降》男星

雞排妹護花使者穿「蔡英文2020飛行夾克」　遭爆未來動向是這個...

李來希吐槽趙少康「台灣偉大過嗎？」

「胡迪次長」眼神迷因紅到國外　4千萬讚粉專PO圖分享

民進黨內部調查「陳其邁滿意度達6成」

趙才回歸就選總統　游淑慧曝黨內很多「難聽話」

總統府資政與國策顧問名單出爐　李遠哲、宋楚瑜未續聘

快訊／「立百病毒」出現　蔡英文指示賴清德、陳建仁超前部署

11歲女童持木棍砸2幼童　社會局急追原因

北市線上燈謎開跑　有機會抽中最新iPhone、2萬元禮券

呱吉酸趙少康　選總統「蠻弱的」

趙少康突回國民黨打亂市長布局　挺韓後援會「動得厲害」

更多熱門

相關新聞

北韓鎖國餓到慌！外國使館證實：連牙膏都沒有

北韓鎖國餓到慌！外國使館證實：連牙膏都沒有

北韓（朝鮮）自從2020年1月全球新冠肺炎（COVID-19）疫情爆發後，便緊急封鎖與中國、俄羅斯的邊境，貿易被迫宣告中斷，使得國家財政與經濟不僅面臨浩劫，就連日常生活用品與食物也短缺、物價飆漲。近日外媒引述捷克、俄羅斯駐平壤使館人員的說法，證實該項消息，不僅蔬果價格飛漲、食材短缺，就連電力供應也相當不穩，能夠用電的住戶也無一倖免。

布拉格市長發文「再次謝謝台灣」

布拉格市長發文「再次謝謝台灣」

捷克「禁止中企」競標核電廠工程

捷克「禁止中企」競標核電廠工程

火葬場遺體燒不完！捷克疫情淒慘

火葬場遺體燒不完！捷克疫情淒慘

我駐捷克代表處1人確診　分流上班

我駐捷克代表處1人確診　分流上班

關鍵字：

韋德齊捷克

讀者迴響

熱門新聞

喬丹妹撿到皮夾　送警所驚見自己手機

口交、吞精會罹癌？性事專家：1情況會感染

路人：這是樹懶嗎？他抱狗超問號

她在「台積電」年終沒9萬　10年來被虧爆：不敢說我在台積電

希澈重大車禍　始源每天來為他祈禱

口袋「小藍包」噴到爸爸腳下　單純妹傻了

做了衰整年！農曆新年「8大禁忌」

獨／5富少性侵女神驚人背景曝　出身貴族學校

快訊／頑GAME突宣告解散！

八卦版PO文吸妹妹尿尿處　他反告鄉民

55歲藍心湄家中浴室「倒頭栽」住院　網友祈福：早日康復

19歲嫩模遭2男星「輪淫」抓胸強吻

23歲OL遭主管性侵慘死！入職新公司才1個月

快刪！Play商店下載破千萬「超夯App」　更新後變惡意軟體

乾隆精力超旺「88歲還納13歲嫩妹入宮」！

更多

最夯影音

更多
騎紅牌重機「衝蘇花改」被警開單 流氓藥師：不想冒險...花錢買平安

騎紅牌重機「衝蘇花改」被警開單 流氓藥師：不想冒險...花錢買平安
張柏芝《浪姐2》勤練RAP挑戰最強組　那英台上拒絕和她擁抱...一臉尬

張柏芝《浪姐2》勤練RAP挑戰最強組　那英台上拒絕和她擁抱...一臉尬

女三寶硬擠停車格「擅移重機」！　下一秒重砸地板...兩人淡定扶正

女三寶硬擠停車格「擅移重機」！　下一秒重砸地板...兩人淡定扶正

黃寅燁偷偷指車銀優：他是我的　他揹他跑完超喘..急解釋「不是太重啦」

黃寅燁偷偷指車銀優：他是我的　他揹他跑完超喘..急解釋「不是太重啦」

衛生紙包30萬婚戒...老公當垃圾丟 佛心清潔隊員忍嘔2小時奇蹟找回

衛生紙包30萬婚戒...老公當垃圾丟 佛心清潔隊員忍嘔2小時奇蹟找回

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面