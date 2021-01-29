布拉格市長發文「再次謝謝台灣」　網友湧入朝聖：台捷友好！

▲捷克布拉格市長賀吉普（Zdeněk Hřib）發文感謝台灣。（圖／翻攝自Facebook／Zdeněk Hřib - primátor Prahy）

記者吳美依／綜合報導

捷克布拉格市長賀吉普（Zdeněk Hřib）28日在臉書發文表示，非常感謝台灣捐贈教學機器人、頻譜分析儀，支援該市各學校的電腦與自動化教學課程，並且貼出一張印有2國國旗的照片，以中、英語分別寫著，「再次謝謝台灣！」許多網友紛紛留言朝聖，高喊「台捷友好！」

賀吉普表示，他非常感謝也重視與台灣經濟文化辦公室的合作關係，並且預告這一切都只是開始，未來還會有更多雙邊合作，「我們2020年年初與台北的夥伴關係提升至姊妹市的程度……我們很感謝擁有一個平等的盟友，可以互相幫助與啟發。請記住，投資教育就是投資未來，未來一定會有回報的。」

台灣網友們紛紛在貼文下方留言，「台灣也很感謝有捷克作為鼓舞人心的盟友，挺身支持愛與自由」、「這是我們的榮幸，所有捷克人民也要好好保重！」、「希望你們在不久後的未來能夠再度來到台灣」。也有捷克民眾表示，「太好了」、「熱烈祝賀，非常感謝台灣經濟文化辦公室」。

台灣與捷克近年來科技合作日益密切，雙方簽有科學合作協定及資訊交換合作瞭解備忘錄。賀吉普27日也宣布，將與台灣深化互惠夥伴關係，促進科學、教育領域實質合作。

Díky darovaným robotům z Tchaj-wanu můžeme podpořit výuku robotiky na pražských školách! Moc děkujeme Tchaj-pejské... 由 Zdeněk Hřib - primátor Prahy 發佈於 2021年1月28日 星期四

布拉格市長宣布深化台灣夥伴關係 科技創新、氣候變遷實質合作

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