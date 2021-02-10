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「孩子+工作」都在家！疫情讓美國媽媽崩潰　對老爸參與0期待

▲▼新冠肺炎,媽媽,母親,孩子,兒童。（圖／達志影像／美聯社）

▲女性在家庭和工作兩頭燒的狀況已不是新聞。（圖／達志影像／美聯社）

作者：Dr. Phoebe

摘自：時報出版《美國女子學：#凍卵 #MeToo #瘋狂的矽谷媽媽

●精選書摘

「女人在各個地方都是領導者，從任職全球五百大企業的CEO，到在家照顧小孩並引領全家的家庭主婦都包含在內。我們的國家是由堅強的女人所組成，而我們會繼續的摧毀高牆，打破性別框架。」──南希．佩洛西（Nancy Pelosi）

病毒也搞男女歧視？

許多人說，病毒是不長眼睛的，無論身分國籍宗教地位，會中的就是會中，逃也逃不掉。這話乍聽有理，但若仔細的看數據，會發現其實病毒之下，人人不平等。

位於社會階層越底端的，受創總比金字塔頂端更嚴重，除此之外，在疫情之下，居然也男女有別。根據《BBC新聞》報導，美國死於新冠肺炎（COVID-19）的男性就比女性高上一倍，而在西歐國家，六十九%的新冠肺炎死亡患者是男性。

疫情更把失業人口推上新一波的高峰，截至二○二○年四月，美國的失業人口目前已超過兩千零百五十萬人，失業率高達近十五%，輕易就把過去十年來新增的工作機會化為烏有。有報導指出，男性為大宗的就業市場以建築和製造業為主，這往往和經濟衰退成長與否息息相關；而女性占多數的就業市場包括醫療和教育，這兩個市場也相對不受經濟影響。

看到這裡，如果你以為這代表女人是這場病毒戰役下的勝者，可就大錯特錯了。

病毒打亂生活，衝突增加

根據《富比士》雜誌報導，美國的醫療產業包括第一線工作人員在內，有八成的員工為女性，我的好友R嫂便是其中之一。R嫂在南加大凱克（Keck）醫學中心工作的RN護理師 ，她工作的病房正好就是醫院安置新冠肺炎患者的地方。

R嫂的先生R哥是律師，擁有自己的事務所，也在私立大學兼職任教。因為疫情，R哥的事務所業績和收入都大幅降低。但R哥不只一次告訴R嫂希望她辭職，覺得整天面對肺炎患者太危險。R嫂雖然也明白，但不少同事都因為染病不能上班，健康的同事都在過勞加班，她現在離職，等於把爛攤子都丟給同事扛，她實在做不到。

而且R嫂偷偷告訴我，她覺得在家裡比在醫院更累。R嫂有兩個未滿兩歲的小孩，在美國稱為two under two，一說出來都會得到其他父母無限同情和憐憫的眼光。加州的宅在家政策讓R哥在家上班，讓R嫂得不斷犧牲休息時間來顧兩個小孩。

▲▼新冠肺炎,媽媽,母親,孩子,兒童。（圖／達志影像／美聯社）

▲新冠疫情使得許多媽媽還得身兼孩子的老師和玩伴。（圖／達志影像／美聯社）

T媽是我見過最像八爪章魚的媽媽，不但是心理諮商師和社區大學教授，更是社區診所心理諮商部門的負責人。因新冠病毒讓更多人處於焦慮或憂鬱情緒，自殺傾向也升高，讓T媽的工作量倍增。但T媽更多的工作則在下班後，包括照顧生病的長輩，確定全家人的午餐盒裡有食物、接送小孩等。

T媽和T爸兩人都必須在家工作，平日習慣T媽準備午餐的T爸也理所當然的覺得T媽會定時餵飽全家人，遭到T媽抗議。明明兩個人都在家工作，之前能準備午餐的時間被線上諮詢的病人取代，應該由T爸負責處理午餐，夫妻倆就為了這個爭執起來。

新冠肺炎成為女性主義的一場惡夢？

R嫂和T媽不是唯二的例子，根據統計，即便是職業婦女，往往也比男人做更多的家事、同時也比男性少更多休閒娛樂時間，令人嘆息的是，這種文化似乎無國界，不只在美國如此，在全世界幾乎都是這樣。《大西洋》的一篇報導更直截了當的說──「新冠肺炎將會是女性主義的一場惡夢。」

疫情打亂了社會既有的節奏，也讓原本工作就相對較沒保障的女性，雪上加霜。即便美國的兩性平權已經喊了多年，但統計數字發現，有六成的育兒方案還是落到女人肩上，而且美國的單親家庭比例，有四分之三是女人。在疫情之下，女性的失業率提高了○．九%，男性則提高○．七%，失去工作的比例也比男人高。

《大西洋》網站報導指出，美國三十個最低薪的工作中，有二十三個為女性占多數。女性薪資比男性低了十九%，甚至當女性在一種工作類型的比例變高時，這個工作類型的薪資便會隨之降低。這個狀態尤其反映在許多在上個世紀被認定為「女性應該在家提供的免費工作」，包括照顧長者、煮飯、洗衣、打掃、看小孩等。

尤其美國在醫療人力上依舊缺乏，在人口持續老齡化之下，報導預估美國政府在未來十年內，會需要一百六十萬名護理師和護理師助理，以及至少五十萬名居家看護。毫無意外的，療養院的員工、護理師及居家看護大都為女性，而這類型的工作待遇都不太優渥，甚至護理師、看護的薪資都比平均值低。

永遠被用更高標準評斷的女性

加州的學校因新冠疫情而關閉，但不是所有學校都有完善的線上課程。使得許多媽媽還得身兼孩子的老師和玩伴。Ｓ媽雖說大學從UCLA畢業，卻從一開始就知道自己不是當老師的料。沒想到這次疫情，讓她成為孩子的老師，花了三個小時教孩子寫一篇作文，也寫不出一個屁來，令她和孩子都覺得挫折。

另一個朋友Ａ媽則因疫情必須關閉牙醫診所，她完全放棄在家當老師，改當孩子的專業陪玩人士。有趣的是，在這兩個媽媽的抱怨裡，完全沒有聽到對爸爸參與的任何期待。

▲▼父母,家庭,孩子。（圖／CFP）

▲生養小孩是兩個人的責任，是身為父親本來就應盡的職責和義務。（圖／CFP）

這個社會對男人的期待似乎就是把錢賺夠就好了，而只要該男能替他太太做任何賺錢以外的「一件」事情，比如替孩子洗澡換尿布、陪孩子看故事書、掃地拖地或刷馬桶、照顧岳父岳母等，就能贏得好先生好爸爸好女婿的標籤。但很多時候，女性做好上述所有事，也未必能拿到好太太頭銜。

我不只一次聽到爸爸們自豪的告訴我，他們幫老婆看小孩，英文用的字是babysitting，我都忍不住糾正，生養小孩是兩個人的責任，不是「幫」老婆看小孩，這是身為父親本來就應盡的職責和義務，應該叫作parenting。

電影《婚姻故事》裡離婚律師所說的一段話，我認為相當精闢：「我們可以接受一個不完美的父親，甚至好父親的形象只不過是在三十年前被塑造出來的。在那之前，我們對父親的期待就是安靜無聲、往往不在、不能倚靠、萬分自私……但即便如此，我們還是接納他們的錯誤，但人們絕對不允許同樣的過錯發生在母親身上……（女人）永遠會被用不同和更高的標準來衡量。」無論美國或臺灣，都是如此。

女性在家庭和工作兩頭燒的狀況已不是新聞，這個社會對男女的雙重標準更非一朝一夕，但是新冠肺炎硬生生的揭開我們對男女平權的粉紅泡泡，將這個社會不平等的真相攤在陽光下。某個角度來說，這並不是壞事，或許藉由這次的疫情，我們終於能看到，無論是在前方抗疫還是在後方照顧老小，都不得不承認──疫情下的社會，由女性撐起半片天。

▲▼美國女子學：#凍卵 #MeToo #瘋狂的矽谷媽媽。（圖／時報出版提供）

★本文經時報出版授權，摘自《美國女子學：#凍卵 #MeToo #瘋狂的矽谷媽媽：看美國女人如何破關打怪，為不完美的自己而戰！》

 

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