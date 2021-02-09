陳柏惟身陷罷免風暴　顏寬恒喊話寬粉：我期許開創自己的路

▲顏寬恆。（資料照／記者蔡佩旻攝）

記者蕭羽耘／綜合報導

割萊委延燒至基進黨立委陳柏惟，台中海線民間團體發起罷免行動，除展開連署外還成立「刪Q總部」。對此，昔日競爭對手、前立委顏寬恆9日表示，對於任何公民活動，都表示尊重；期許自己能夠披荊斬棘，開創出屬於自己的一條路。

「刪Q總部」成立，顏家動向備受矚目，顏寬恆9日在臉書表示，打從一開始，對於任何公民活動都表示尊重，也因曾任公職人員，無論反對、支持的聲音，都欣然接受，更要繼續勤走基層，聆聽百姓的心聲。

他表示，也從中發現自己的缺點與團隊的問題，有許多人認為自己缺乏宣傳，缺少網路媒體的露出，導致做了十分工作，卻只宣傳了五分，最後更只有兩分的人知道，我們為地方做了些什麼。因此，團隊對症下藥，加強社群的經營，以及在媒體的曝光。

顏寬恆提及，去年敗選之後決定重整團隊、調整腳步，忍痛讓許多一起征戰多年的戰友們離開團隊，他們也能理解在這個資訊網路媒體這個時代，傳統的選舉及服務方式，已經不足以成為當選的原因，需要有更多新血注入、接納更多正反的意見，成為自己的養份。

「現在的我不代表誰，也不需要誰來代表我，顏寬恒就是顏寬恒，我期許自己能夠披荊斬棘，開創出屬於自己的一條路。」顏寬恆說，從敗選那天開始，花一天時間謝票，花了一個禮拜時間整理國會辦公室的法案與服務案件，至今剩下的時間，都在自我檢討與反省，用更謙卑的態度，面對每一雙質疑與支持的眼光。