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陳柏惟身陷罷免風暴　顏寬恒喊話寬粉：我期許開創自己的路

▲大甲鎮瀾宮媽祖鑾轎昨晚10點再度從西螺福興宮起駕南下，由大甲鎮瀾宮董事長顏清標與顏寬恆父子與西螺福興宮董事長楊文鐘扶轎緩緩步出廟門。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲顏寬恆。（資料照／記者蔡佩旻攝）

記者蕭羽耘／綜合報導

割萊委延燒至基進黨立委陳柏惟，台中海線民間團體發起罷免行動，除展開連署外還成立「刪Q總部」。對此，昔日競爭對手、前立委顏寬恆9日表示，對於任何公民活動，都表示尊重；期許自己能夠披荊斬棘，開創出屬於自己的一條路。

「刪Q總部」成立，顏家動向備受矚目，顏寬恆9日在臉書表示，打從一開始，對於任何公民活動都表示尊重，也因曾任公職人員，無論反對、支持的聲音，都欣然接受，更要繼續勤走基層，聆聽百姓的心聲。

他表示，也從中發現自己的缺點與團隊的問題，有許多人認為自己缺乏宣傳，缺少網路媒體的露出，導致做了十分工作，卻只宣傳了五分，最後更只有兩分的人知道，我們為地方做了些什麼。因此，團隊對症下藥，加強社群的經營，以及在媒體的曝光。

顏寬恆提及，去年敗選之後決定重整團隊、調整腳步，忍痛讓許多一起征戰多年的戰友們離開團隊，他們也能理解在這個資訊網路媒體這個時代，傳統的選舉及服務方式，已經不足以成為當選的原因，需要有更多新血注入、接納更多正反的意見，成為自己的養份。

「現在的我不代表誰，也不需要誰來代表我，顏寬恒就是顏寬恒，我期許自己能夠披荊斬棘，開創出屬於自己的一條路。」顏寬恆說，從敗選那天開始，花一天時間謝票，花了一個禮拜時間整理國會辦公室的法案與服務案件，至今剩下的時間，都在自我檢討與反省，用更謙卑的態度，面對每一雙質疑與支持的眼光。

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