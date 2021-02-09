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台灣基進踢爆掃地機器人資料回傳中國　陳柏惟籲推動乾淨網路認證

▲▼台灣基進舉辦「不讓老大哥看著你！杜絕中國變形偷資訊，乾淨標章顧資安」記者會 立委陳柏惟 台灣基進中央組織部主任李宜蓁。（圖／記者屠惠剛攝）

▲台灣基進召開「不讓老大哥看著你！杜絕中國變形偷資訊，乾淨標章顧資安」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

台灣基進9日表示，看起來無害、勤勞掃地的掃地機器人，使用特定的APP遙控，竟然會定期傳輸資料封包回中國，甚至有數據跳板第三地香港，最終仍傳回中國的現象，因此提出乾淨資安產品要標示、洗產地惡行要防堵、數據跳板第三地要控管、政府採購法要強化等四大訴求，呼籲行政單位正視資安問題，並且積極對應。

台灣基進9日上午於立法院召開「不讓老大哥看著你！杜絕中國變形偷資訊，乾淨標章顧資安」記者會，提出中國製產品傳輸資料，資安問題誰把關的現況，且包括貼牌、洗產地、數據跨境傳輸等，都有可能成為資安的第二戰場。

台灣基進指出，看起來無害、勤勞掃地的掃地機器人，使用特定的APP遙控，竟然會定期傳輸資料封包回中國，且有數據跳板第三地香港，最終仍傳回中國的現象。

▲▼台灣基進舉辦「不讓老大哥看著你！杜絕中國變形偷資訊，乾淨標章顧資安」記者會 立委陳柏惟 台灣基進中央組織部主任李宜蓁。（圖／記者屠惠剛攝）

▲台灣基進立委陳柏惟、台灣基進組織部主任李宜蓁。（圖／記者屠惠剛攝）

台灣基進立委陳柏惟表示，以前戰爭國力傳統軍武，但目前已經是超限戰時代，資安即國安，生活使用的各類手機、家電、網路，都可能成為中共惡意竊取資料數據的管道，變成資訊戰的一環。

陳柏惟指出，中共對台灣的資訊蒐集，是採取大規模、廣泛性的做法，所以手機、家電的資訊也偷，就是期望掌握訊息，形同變相監控，行政單位不應輕忽這些資安漏洞的影響，應盡快完善、推展資安認證制度，並且鼓勵業者自主檢測、充分揭露。

陳柏惟認為，長期以來台灣對資訊防護的警覺性確實不足，目前行政單位已經開始針對公部門使用中國製產品的資安問題動起來，是一個好的開始，但還可以做得更多。

陳柏惟提到，他過去一年持續替民眾關切資安問題，不管是無人機、手機、APP、遊戲、家電、聲紋認證、到道路區間測速設備等等，也發現民眾對資安都有很多疑慮，以現行規範來說，手機或路由器等產品都沒有強制的資安檢測，但這些產品的資安疑慮時有所聞，行政單位應該更積極處理。

▲▼台灣基進舉辦「不讓老大哥看著你！杜絕中國變形偷資訊，乾淨標章顧資安」記者會 立委陳柏惟 台灣基進中央組織部主任李宜蓁。（圖／記者屠惠剛攝）

▲台灣基進召開「不讓老大哥看著你！杜絕中國變形偷資訊，乾淨標章顧資安」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

台灣基進組織部主任李雨蓁表示，手機、路由器、掃地機器人都是生活常見的產品，但是都存在資安問題、偷偷傳遞數據資料，需要政府單位幫忙把關資安，這也是台灣基進希望推動乾淨網路認證的原因，呼籲全面檢討現行資安漏洞，強化現行政府採購、APP與電子產品資安認證程序，打造人民安全有保障的選擇環境。

軟體自由協會常務理事翁佳驥指出，若以政府使用的區間測速儀器為例，除了究竟是否為中國製，更重要的是後端系統誰做的、後端系統怎麼做出來的、連到哪裡、誰在控管、車牌辨識出來以後有沒有調其他資料，以及政府單位在「採購」後端系統時，對於以上問題是否有管控驗證的能力。

翁佳驥認為，政府對資料傳輸到第三地跳板的管控能力也面臨一樣的問題，都需要更積極的檢討應對，在這個雖然方便、但其實處處充滿數位危機隱憂的社會，政府機關、立法單位應將「政府採購、建置乃至租賃之軟體工具與軟體系統均應以開放源碼授權」立法明訂，社會大眾在這個數位世界中才能真正安心自由。

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