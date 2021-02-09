男大生炒股「慘賠2000萬」走絕路！死後被告知「沒欠錢」...父母怒告

▲20歲男大生以為自己負債2千萬選擇輕生。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

實習記者高琳景／綜合報導

本站曾報導《20歲男大生玩期權「以為慘賠2千萬」！留一封遺書身亡 結局很悲傷》指出，美國一名20歲男大生利用「Robinhood」投資，疑似因不熟悉操作介面，誤以為自己慘賠73萬美元（約新台幣2千萬）最後走上絕路，沒想到最後竟是烏龍一場，讓他的父母氣的提出訴訟。

根據《每日郵報》報導，年僅20歲的艾力克斯（Alex Kearns）使用網路券商「Robinhood（羅賓漢）」進行投資，結果他在帳戶結餘的地方看見「負債73萬美金」，擔心自己無力償還，可能會牽連家人，最後選擇在自己的家鄉內珀維爾（Naperville）自殺，於2020年6月12日逝世。

▲艾力克斯在遺書指控是「Robinhood」害了他 。（示意圖／pixabay）

艾力克斯在遺書中指控，他明明已經選擇「虧損有限的期權」做交易，卻還是虧損那麼多錢，讓他質疑「一個20歲沒有收入的人，為什麼可以用100萬美元的交易槓桿？」不過就在他死後的隔天，Robinhood寄給他了一封電子郵件表示，「他並沒有負債」。

然而這一切卻為時已晚，他的表弟比爾（Bill Brewster）在推特公布了艾力克斯死訊，並同時告訴大眾整件事的經過和細節，呼籲Robinhood應該要更改介面，來避免往後又有憾事發生。

對此，艾力克斯的父母於8日接受採訪時表示，「兒子對投資非常感興趣，因此在高中畢業之前，就已經在Robinhood開了一個帳戶。然而在兒子發現負債時，向Robinhood寄信來尋求幫助，但對方卻沒有給予任何回應。」他們不明白，Robinhood為什麼會允許這樣的事發生，認為公司的疏忽才會讓兒子自殺，因此決定在這周提起訴訟。

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