東森購物前進迪化街live直播　黃珊珊首獻外景處女秀帶路辦年貨

▲東森電視購物46頻道在迪化街首開live節目直播，邀請台北市副市長黃珊珊（右2）與3位購物專家一起逛街辦年貨。（圖／記者周宸亘攝，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

為了讓民眾感受過年氣氛，也力挺迪化街商家，東森購物結合線上電商與線下實體零售，4日晚間前進迪化街商圈，在電視購物46頻道首開live節目直播，並邀請台北市副市長黃珊珊親自帶路，與3位購物專家一起逛街辦年貨，同時精選推廣合作店家限時限量的年節禮盒，東森購物董事長王令麟再加碼回饋50%東森幣，超划算價格一公布，吸引會員手刀下單，商品全數在20分鐘內火速賣完。

考量疫情嚴峻，北市府取消年貨大街活動後，對於迪化街商家影響首當其衝，儘管大街上高掛宣傳布條、燈籠，布置營造年味，但人潮明顯變少，似乎也少了些許年節氛圍。迪化街發展促進會理事長徐慶棋說，因為疫情關係，迪化街年貨大街實體活動21年首次停辦，是危機也是轉機，在市府輔導下，店家慢慢轉往線上發展，不只有電商通路幫忙，東森購物更以直播方式協助推銷產品，等於幫店家再多打開通路，還有副市長黃珊珊一起加入擴大宣傳效果，買氣再提高2～3成不是問題。

▲在全程2小時live節目中，黃珊珊與購物專家們一一走訪迪化街商家。

年貨大街少了人潮，東森購物為了幫助迪化街商家順利銷售，首創電視購物live節目走進年貨大街，黃珊珊更是首次獻出上購物台的處女秀，與3位購物專家羅聆、璽恩、維尼一同出外景，全程2小時親自走訪迪化街，透過節目鏡頭親自品嚐並推廣優質年貨，也介紹大稻埕的特色建築，甚至是當起網美即興街拍，讓電視機前的觀眾能感受逛年貨大街的熱鬧氣氛。而黃珊珊現身街頭也引來騷動，一路上有民眾爭相拍照要簽名，凸顯出她的高人氣魅力。

▲途中巧遇「學姐」黃瀞瑩（左1），隨後5人一起同行，黃珊珊更當起導覽員，介紹大稻埕的特色建築。

此次東森購物也與合作店家精選4款年節禮盒，包括「鯉魚餐飲-烏金禮盒」，把烏魚子做成烏金餅，並加入一些果乾和堅果，跳脫傳統吃法：「即燉淨燕窩禮盒」，搭配冰糖、紅棗片、杏仁粉、枸杞，免挑免泡；「原味果乾組」精選優質水果如鳳梨乾、情人果、芒果乾、芭樂乾等，以原味無添加製成；「火星猴子-牛轉乾坤新春提袋三盒組」，奶酥餅乾口感獨特甜而不膩，特別推出限時限量優惠價販售，同時再回饋50%東森幣，讓收看live節目的觀眾可以買到賺到，結果超值價格一公布，其中3店家的年節禮盒在20分鐘內全數售完，火速熱銷程度也讓黃珊珊聽到後覺得驚訝。

▲東森購物精選合作店家的4款年節禮盒，推出限時限量優惠價，吸引會員搶訂購。

對此，黃珊珊表示，受到疫情影響，業者逐漸朝向數位轉型，轉往線上行銷，這樣的情形，在疫情過後可能成為常態，因此市府希望與商圈一起合作，透過網路、電視等通路協助推銷、宣傳商品；其中，迪化街商家的東西很有特色，此次與東森購物一同推薦的都是一時之選，當然也有很多來不及介紹的，期盼透過與電商通路的結合，讓大家看到商家的努力，也藉此更認識大稻埕，更想要來到台北走走看看，即使沒辦法來到台北，也能在線上買到，不用因為疫情的關係感到特別辛苦，還是可以好好過年。