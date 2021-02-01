50枚東森幣拚手氣！東森購物春節天天送100萬　王令麟：比照台彩大樂透

▲東森購物舉辦「東森玩很大★樂透過新年」，活動時間為2/1 00:00起至2/21 19:59止，東森購物董事長王令麟（左）、總經理彭鴻珷（右）歡迎會員朋友踴躍參加，在春節期間拼一下手氣。（圖／記者徐文彬攝，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

台彩大樂透春節加開，東森購物再加碼！東森購物今年推出空前好禮，2/1 00:00起至2/21 19:59止舉辦「東森玩很大★樂透過新年」，會員只要以50枚東森幣下注，2/10起一連12天，天天抽出100萬提貨券兌獎，最高有機會獲得1,200萬，同時還有總價值超過5000萬元的超值好康大放送。活動記者會上，東森購物董事長王令麟化身「財神爺」喜氣現身提早拜年，也宣布東森幣發行突破120億，東森購物正式成為電商的冠軍幣王。

受到疫情影響，今年過年外出人潮預料將比往年少，民眾減少出門，東森購物提前做好準備，服務與物流配送不停歇之外，特別推出「東森玩很大★樂透過新年」東森幣樂透活動，2/1～2/21活動期間，下載東森購物App註冊並登入成為會員，依規定取得東森幣後，即可於「打卡/遊戲」投注，只要用50枚東森幣，就能投注「東森樂透」乙次，可「自行選號」或「系統選號」；或撥打東森購物客服專線0800-057-999由專人服務快速投注，投注次數不限，開獎實際號碼及時間比照台彩大樂透進行，當天沒有得主的話，獎金會累計到下一期，最高獎金1,200萬。

▲下載東森購物App註冊並登入成為會員，就能投注參與東森幣樂透活動。

▲記者會上，王令麟特地化身財神爺，手拿「財源廣進、大吉大利」提早拜年。

王令麟表示，東森幣推出至今已發行超過120億元，期間帶動東森會員正成長，2019、2020每年平均增加30萬新會員，由於透過東森集團旗下東森購物、東森保代、東森房屋、東森新聞雲、東森直消電商等，都可以取得東森幣，除了可作為消費折抵、玩遊戲，也拓展到外部的名留美髮可使用，再加上可投注參與各項摸獎活動，東森幣已經變成會員喜歡使用的工具，因為用起來很有感，還會揪親朋好友一起加入，拉抬更多在東森消費的購物意願。

王令麟提到，雖然發行120億東森幣中有一半用於購物、3分之1拿來玩遊戲，但有3分之1卻被浪費掉，所以推出不同摸彩遊戲，鼓勵會員參與，例如去年12月推「東森幣拚手氣」活動抽TOYOTA汽車、今年1月的「東森幣抽豪禮」活動送出10支iPhone 12，這些回饋服務都讓會員們用得很開心；今年春節期間，東森購物跟隨具有公信力的台彩大樂透推出東森幣樂透活動，屆時將比照大樂透抽出的中獎號碼，天天送100萬東森提貨券，最高有1,200萬，希望為大家帶來喜氣，歡迎踴躍參加。

▲東森樂透可「自行選號」或「系統選號」，玩法就跟台彩大樂透一樣。

東森購物總經理彭鴻珷提到，去年12月的汽車摸彩帶動業績成長30%，今年1月份的iPhone抽獎，推動業績成長近30%，今年因為疫情關係，民眾可能減少外出機會，希望會員待在家閒暇、無聊之餘，可以多看看東森購物，使用東森幣玩樂透，預估這次活動可為整體業績成長3成。

「東森玩很大★樂透過新年」東森幣樂透活動，除了頭獎100萬元提貨券，其他獎項包括二獎50萬元提貨券、三獎ZWILLING德國雙人經典炒鍋、四獎ZWILLING德國雙人經典湯鍋+萬用廚刀組、五獎東森毛寶洗衣精一年份、六獎東森蒲公英衛生紙一年份168包、七獎東森自然美肌因極光白修護凝凍、八獎東森自然美瑞昇淨潤保濕洗卸套組、九獎東森幣200枚。

東森購物APP下載網址

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