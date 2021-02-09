▲毛小孩安心過好年，基隆產發處提醒飼主：備妥寵物用品、藥品。（圖／基隆市政府提供，下同）



記者郭世賢／基隆報導

農曆新年及將到來，除了準備過年的用品，基隆市政府產業發展處也提醒家中有飼養寵物的飼主，年節期間寵物用品店及醫院多會休息，在放假前記得要幫家中的毛小孩準備好年節期間需用的用品及足量的飼料，有慢性病用藥的寵物，也建議先向動物醫院備好藥品，讓毛小孩也能歡迎安心過新年。

產發處表示，毛小孩也是家人，即將到來的7天農曆牛年連假，自2月10日起至2月16日止，基隆市大部分動物醫院都會休診，萬一犬、貓等寵物生病應該怎麼就診，產業發展處彙整基隆市20家動物醫院休診及看診時間表，提供基隆市飼主帶毛小孩就醫參考。

▲過年連假期間仍須注意寵物作息，外出遊玩要繫好牽繩或以箱籠攜帶，做好防護措施。

動物保護防疫所提醒，過年連假期間仍須注意寵物作息，外出遊玩要繫好牽繩或以箱籠攜帶，做好防護措施，不要將寵物單獨留置車上避免發生危險，有慢性病的寵物應事先洽動物醫院開立常備藥物，規律服藥，另亦要注意不要讓寵物飲食過量，或餵食太多過度油膩、鹹辣的飯菜，容易引起寵物腸胃不適。

另外，萬一寵物於基隆市動物醫院過年休診期間生病需要急診，可洽鄰近臺北市有提供24小時服務之動物醫院，相關名冊可至基隆市動物保護防疫所網站下方-快速查詢「北北基24小時診療機構」查詢。

產業發展處處長黃健峰表示，過年期間，市府對於寵物銀行動物收容所的所有收容犬、貓，也會專責的動保員提供充足的飼料、罐頭、零食，並每日清掃、餵食、保暖，提供最完善的照顧。特別提醒醒寵物銀行動物收容所過年連假期間僅2月10日開放認領養，其餘時間不開放。

▲基隆市110年農曆過年期間各動物醫院休診及看診時間表。

動保所指出，有意在新年認養犬貓的市民，可以在年假期間上網挑選喜愛之犬貓，寵物銀行收容動物之照片、年齡、性別、毛色、品種等詳細資訊已公佈於行政院農業委員會建置之「全國動物收容管理系統」，提供民眾遠距離服務，民眾亦可自「基隆市動物保護防疫所」查詢。

動保所表示，針對有興趣認養之民眾可先做初步篩選，記下收容編號後，過年後即可至收容所與貓犬互動來做最後決定，請民眾踴躍認養，為流浪動物找個溫暖的家，凡認養本市寵物銀行收容所犬、貓民眾，享有免費寵物登記（寵物登記原價1300元）、免費第1年狂犬病疫苗預防注射（原價200元）及免費絕育，動物均已由獸醫師進行詳細檢查，讓犬貓動物都有最佳健康體態。

更多醫資訊亦可上基隆市動物保護防疫所網站下方-快速查詢「基隆市110年農曆過年期間各動物醫院休診及看診時間表」查詢。另外，動保所提醒，如發現有人傷害犬貓或寵物，可立即撥打市府1999專線、或警察局110、動物保護所02-2428-0677電話通報。一起關心身旁動物，讓動物免受虐待、傷害。

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