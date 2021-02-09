基隆重要節日安全維護工作起跑　林右昌慰問員警及協勤民力

▲基隆重要節日安全維護工作起跑，林右昌率隊慰問員警及協勤民力。基隆市長林右昌（左）、基隆市警察局局長林炎田（右）。（圖／基隆市政府提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市2021年加強重要節日安全維護工作已從3日晚間開始進行，市長林右昌為了感謝警察同仁與協勤民力的辛苦，8日晚間特別率領副市長林永發，與議長蔡旺璉、副議長林沛祥分組，前往基隆市各區慰問協勤同仁。今年加強重要節日安全維護工作，從2月3日晚上10時起展開，直到2月17日晚上12時止，共為期15天，以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為工作主軸，展現市府維護治安的決心。

林右昌表示，加強重要節日安全維護工作聯合慰問的用意，就是要對辛苦的警察同仁以及協勤民力表達敬意，一般的市民歡渡春節的同時，不要忘記有一群勞苦功高的警察同仁以及協勤民力，在守護著大家的安全、維持交通治安，當大家在過年的時候要存著感恩的心，謝謝警察同仁辛苦執勤。

▲林右昌表示，加強重要節日安全維護工作聯合慰問的用意，就是要對辛苦的警察同仁以及協勤民力表達敬意。

這項首長聯合慰問，由基隆市長林右昌、警察之友會理事長柯孫達先後致贈慰問品與慰問金，由警察局長林炎田代表接受，隨後林市長便和林副市長、蔡議長及林副議長分組，前往本市各區慰問員警以及協勤同仁，包括義警、義消、民防、憲兵、義交、志工、守望相助隊等。

此外，根據媒體8日公布的民調，林右昌在連江縣以外的21個縣市長施政滿意度調查中，獲得高達66%的市民滿意度，與屏東縣長潘孟安並列第六，更比第一屆任期上任3年時的調查，提升超過一成；林右昌對此則表示「好還要更好」，所有的榮耀都要歸功於全體市民以及市府團隊，他也會率領市府團隊繼續加油。

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