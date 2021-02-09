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年節圍爐呷飽飽！美國寵物食品協會三大指南　避開毛孩飲食地雷區

美國寵物食品協會三大指南 教你避開毛孩飲食地雷區（圖／美國寵物食品協會提供）

▲別讓你的「寵愛」變成毛孩健康的枷鎖。

圖、文／美國寵物食品協會提供

你家的年菜訂好了嗎？年節將近，圍爐年菜相關的話題一躍而升變成大街小巷都在討論的話題。圍爐為華人地區的傳統習俗，寓意為一家人團圓、守歲，共同迎接新年的到來。一大家子吃好料的同時，不少毛小孩也會跟著「加菜」。美國寵物食品協會（PFI, Pet Food Institute）提醒毛爸媽們注意毛小孩的飲食地雷，並整理出毛小孩三大飲食指南，把關毛小孩的飲食營養，守護毛孩一輩子的健康！

一、人類寵物營養大不同，小心與毛孩共享食物造成健康傷害
台灣走向少子化趨勢，毛小孩成為越來越多人的生命夥伴。商業趨勢分析公司根據農委會及內政部數據推估 ，全台家犬家貓數最快於今年將達到295萬隻歷史新高，超越全台國中生的數量。由此可見飼養寵物風氣盛行，許多飼主心甚至將寵物當成自己的孩子對待，總是想給予毛孩們最好的照顧。

年關將近，餐桌上五花八門的菜色讓人食指大動，許多飼主也「愛子心切」，樂於與毛孩分享人類餐桌上的美味，這種寵愛毛孩的方式可能會對毛孩們的健康造成嚴重傷害。美國寵物食品協會2020年底最新調查發現，在受訪的近600位飼主中，有45.6%的受訪者會餵食人類餐桌食物作為寵物零食，與前年相比上升17.3%。然而，人類餐桌食物對於毛孩而言都過於油膩且過鹹，更有可能導致腎臟病、胰臟病等慢性疾病。美國寵物食品協會說明餵食餐桌食物容易養成毛小孩壞習慣，另外，過鹹或過油的食物也有可能會引起胃部不適、心血管疾病甚至腎衰竭等問題。

美國寵物食品協會三大指南 教你避開毛孩飲食地雷區（圖／美國寵物食品協會提供）

▲阿嬤修但幾勒！毛孩們可不能亂餵食，切記「定時定量」的原則。

二、暴飲暴食壞處多，飯量適當最重要
有一種餓，叫「阿嬤覺得你餓」。相信不少人都有這種經驗，每次年節返鄉，都必定被阿公阿嬤各種餵食，但毛孩們可承受不了這沉重的幸福。美國寵物食品協會建議以定時定量的方式餵食毛孩們以建立良好的飲食習慣，同時也能有效地管理毛孩們每日的熱量攝取，同時確保毛孩們的體態健康。

美國寵物食品協會顧問獸醫師、楊動物醫院院長楊靜宇獸醫師表示，毛孩們的飲食習慣會隨著季節轉換改變，目的是為了保持身體恆溫。在寒風颼颼的冬天，毛孩們的飯量難免會增加，但毛爸媽們切記要保持「定時定量」的原則，千萬不要因為毛孩們叫不停就隨意增加飯量，過量餵食除了會導致肥胖外，還可能導致脂肪肝、糖尿病等疾病。

三、年齡不是問題？體重不是壓力？老中青汪喵營養需求大不同
美國寵物食品協會指出，不同生命階段的犬貓所需不同，例如高齡犬建議蛋白質攝取量應維持至少25%；高齡貓則可提供與幼貓時期同等的熱量與高比例蛋白質，避免肌肉組織流失。建議飼主餵食經專業設計的寵物專屬食品，確保寵物攝取全面且均衡的營養。

另外，攝取完整的營養對促進寵物的健康相當關鍵，必須營養素如維生素、必需脂肪酸、蛋白質和氨基酸能持犬貓的身體機能與新陳代謝。美國獸醫研究人員已辨別超過40種犬貓必需營養，並以此設計寵物食品食譜，確保每份餵食量能提供毛孩此生命階段所需的每個營養成份且比例正確。

美國製造優良寵物食品　 三機構嚴格把關食材來源及均衡營養
在美國，寵物食品是該國監管最嚴格的食品之一，也經過具公信力的第三單位如FDA （美國食品藥品監督局）、USDA（美國農業部）及AAFCO（美國飼料管理協會）的嚴格把關。AAFCO明確定義成分和名詞、建立關鍵營養素的最低和最高含量、提供各生命階段的營養準則，FDA則規範和把關美國生產的食品來源及安全性。

美國寵物食品協會建議飼主依據寵物生命階段選購適合的美國寵物食品，也提醒飼主按照包裝建議餵食量定時定量給予食物，照顧毛孩的健康也讓飼主安心。

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