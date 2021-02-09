台南市推動災害防救深耕工作　連9年榮獲中央評審特優城市

▲台南市9年榮獲內政部評鑑「特優」的榮譽殊為難得，顯示台南市政府用心推動防救災工作不餘遺力，讓市民能有安居生活環境。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市從2011年推動災害防救深耕5年中程及第3期計畫至今前後共9年，榮獲內政部評鑑「特優」的榮譽殊為難得，顯示台南市政府用心推動防救災工作不餘遺力，讓市民能有安居生活環境。

台南市推動災害防救深耕工作2020年以推動區級管考與輔導防救災機制、災害潛勢調查、疏散避難地圖、推動韌性社區各項工作等防救災機制推動，並完成第１期韌性社區永康區復國里、東區和平里、安南區佃東里及南區喜南里等4里之推動及續於2021年至2022年辦理第2期新營區中營里、麻豆區晉江里、歸仁區七甲里及木柳營區果毅里等4里之推建立，讓防救災工作由社區自主防災的種子遍地開花，協助公部門推廣防災工作，以因應極端氣候所帶來的衝擊；另2020年持續更新淹水潛勢圖資342幅、地震災害潛勢圖資35幅及防救災資源圖資733幅等災害潛的圖資，並利用該災害潛勢圖資、歷史災例及區域特性等資料，辦理南化場、後壁場、新營場及北門場等4場次15區公所聯合兵棋推演的示範演練，提升臺南市防災第一線區公所災害防救的質、量與能，並培育災害防救專業人員，落實相關災害防救工作，使區級與市級災害防救網絡能整合銜接。

市長黃偉哲說，台南市政府歷年來努力投入防救災工作，屢屢獲中央肯定，顯示臺南市政府投入防救工作都建立在為市民「再多想一分、再多做一點」的防災整備基礎觀念，讓防救災工作更加落實，在未來面對各種天然災害時能具有「韌性能力」妥善應變，推動韌性社區自助防救災，更讓民眾自主性防救災結合公部門的共助防救災的救災能量，上下齊心努力，以提升全民防災意識，做好全面防災準備，遠離災害帶來危險，共創安全無虞的宜居城市。

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