　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
公益 公益 互助 溫馨

綠色食尚興起　好食好事基金會：食農新創互利共好是趨勢

好食好事基金會：食農新創 互利共好是趨勢（圖／好食好事基金會提供）

▲好食好事從2020年所輔導的10家新創團隊觀察，關心民眾健康飲食，以及與地方產業互利共好是當前產業發展趨勢。

圖、文／好食好事基金會提供

綠色「食」尚興起，植物肉不僅成近年最夯的食品話題之一，也成食農新創者關注焦點。致力扶植食農新創的「好食好事加速器種子計畫」日前頒發「潛力獨角獸大獎」，得主即為推動「植物肉」的新創企業。專家學者認為，可減少環境負荷、與在地互利共好的企業，更具永續發展潛力。

糧食安全、環保與健康議題受重視，被譽為未來食物的「植物肉」近年風靡各國，調查顯示，國內有69.8%的非素食受訪者會基於好奇而嘗試食用植物肉，其餘則包含植物肉符合環境永續、感覺更健康與符合動物福利。

專門輔導農業、食品、餐飲新創企業的好食好事基金會是全台第一個專注食農產業的創業加速器。基金會從去年以來的全球新冠肺炎疫情及新創團隊發展趨勢，觀察到疫情讓人們對健康的渴求與日俱增，可能造成食農供應鏈重組。

好食好事基金會董事長潘長庚指出，新冠肺炎疫情讓全球的食農產業結構產生劇變，一般消費大眾對健康飲食的需求大幅增加，在2020年加入加速器計畫的團隊中即有超過4成以此為訴求。另外，這2年「地方創生」是熱門的話題，也有超過半數團隊結合食農創新、地方產業，一起互利共好。

以日前剛獲「好食好事加速器」潛力獨角獸大獎的寬泰食品為例，該公司致力研發近似真肉的「植物肉」，做出即食調理包，背後的理念就是希望「植物肉的環保、低耗損率的食材應用，可讓人類藉由食物的轉型，讓地球變得更好。」

好食好事基金會業師、振源食品科技董事許庭禎認為，今年食品科學界最熱門的話題就是「植物肉」，為減少飼料轉換率低的牛肉對環境的負荷，便以穀物做成肉品的口感來取代肉食；同時，全球掀起一陣「潔淨標示」（Clean Label）的風潮，重點有兩項，一為透明標示，另一為不添加非必要的色素、調味。

好食好事基金會捐助人代表魏應充表示，樂見基金會扶植食農新創業者，更盼基金會未來能朝人才育成方向，帶動更多出生於農村的年輕人返鄉創業。

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
樂透過新年開獎倒數！　4星座偏財運旺到發
古拉月薪僅6k怒告公司　「在不瘋狂」負責人妻下場慘了
護理師大姑「五度陰性」　申請外出奔喪確診
禁令解除！陳時中：明起北北桃醫院開放探病
快訊／本土+1！照顧死亡案907確診　1家7口全染疫

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 公益最新 全站最新

綠色食尚興起　好食好事基金會：食農新創互利共好是趨勢

單親爸苦養2子又職災截趾　志工親手做發粿年前送暖

穿新衣笑開懷！東森直消電商贈百件羽絨衣　台中弱勢生心暖過好年　

過年鋒面襲台！東森直消電商贈180件羽絨衣　百歲嬤笑讚：很溫暖

桂格保健飲品撐醫護　做前線抗疫英雄們健康後盾

是幫觸診！80歲刀療師反擊艾瑪　現場套套跟潤滑液：自己治療用

王仁甫.季芹相愛受阻「因外力被迫拆散」　遭孫德榮監禁...他仍苦追求：不能放棄！

成勛「一天吃胖5公斤」早餐四人份　撐到烤肉烤一半..睡著了！

日月潭知名菜包對女客人開黃腔 老闆遭控訴...澄清：自己是老實人

女友求婚！全身藏滿驚喜機關 他點燃紙出現隱藏文字：我願意

徐譽庭下令全劇組「不准跟吳慷仁講話」　他殺青淚崩「很孤立，打擊滿大的...」

衛生紙包30萬婚戒...老公當垃圾丟 佛心清潔隊員忍嘔2小時奇蹟找回

南投過年辦發呆大賽「努力放空」 1hr心律最低奪冠！現賺8888元

翁桑輸雞？把翁立友記者會唱成歌　943字全加速...網讚：這聲明可以

浴室邊條矽力康長黑斑不用換！　「漂白水+餐巾紙」2小物輕鬆除霉

綠色食尚興起　好食好事基金會：食農新創互利共好是趨勢

單親爸苦養2子又職災截趾　志工親手做發粿年前送暖

穿新衣笑開懷！東森直消電商贈百件羽絨衣　台中弱勢生心暖過好年　

過年鋒面襲台！東森直消電商贈180件羽絨衣　百歲嬤笑讚：很溫暖

桂格保健飲品撐醫護　做前線抗疫英雄們健康後盾

年度回顧「各國防疫比較」　陳時中提「台灣成功關鍵」：不是越嚴越好

疫苗非唯一解套！陳時中：法國防疫嚴格指標下降抵銷疫苗效力

北市19景點「旅遊警示燈」10日上線　「人潮擁擠」紅燈標準曝光

習近平傾向武統台灣！　澳洲前總理陸克文：忽略3關鍵因素

陸企年終曝光！騰訊「每人100股」27萬進袋　陌陌員工人人有iPhone

世界最小水滴！科學家發現由「21個水分子」構成...才具水的特性

【廣編】加速投資方案驚見「國際級石材大廠」　維閣實業成立「名緯建材」深耕台灣

擄鴿勒贖不付錢就剪斷腳！囚鴿處都是血水...赫見百萬「荷蘭巨砲」

護理師一家7口全染疫！一圖秒懂部桃群聚個案關係

中石化精細化工廠預計投資60億元　特化領域轉型突圍

花防部士兵救援畫面曝！他滿臉驚恐癱坐椅上　迷彩衣一脫驚見「蜂窩血彈痕」

公益熱門新聞

東森直消電商贈百件羽絨衣　台中弱勢生過好年

過年鋒面襲台！東森直消電商贈180件羽絨衣

單親爸苦養2子　志工做發粿送暖

桂格保健飲品做抗疫英雄健康後盾

物資捐贈多留心　社福單位更省心

林心如任愛無限公益大使

搶救3千萬過期食材幫15萬人加菜

台南部落客辦桌送暖12家弱勢團體

寒冬送暖！東森直消電商捐贈老人之家千件羽絨衣

王令麟未忘初心推更生人銷售平台

「讓愛看得見」2021傳愛活動

喜歡直接拿「白象獻曝」免費市集

王令麟前進花蓮幫助吉拉卡樣農場

愛爾麗公益演唱會　感謝警消醫護

更多熱門

相關新聞

食農加速器種子計畫　10團奪百萬

食農加速器種子計畫　10團奪百萬

好食好事基金會推出國內首個「食農加速器種子計畫」，選拔、培育有發展潛力的食農新創團隊，今年邁入第3屆。基金會日前舉辦第2次期中成果驗收，寶奇生技、甫田科技、格園社會企業拿下前3名。

植物肉風潮吹進台灣　業者推全MIT食材植物肉丸

植物肉風潮吹進台灣　業者推全MIT食材植物肉丸

台灣青農幸福黑豆加速變身拓市場

台灣青農幸福黑豆加速變身拓市場

黑水虻掀風潮入選食農加速器計畫

黑水虻掀風潮入選食農加速器計畫

科技翻新食農商機　現場爆滿直播

科技翻新食農商機　現場爆滿直播

關鍵字：

好食好事基金會綠色食尚食農新創植物肉

讀者迴響

熱門新聞

天母5富少集體性侵女神　賠80萬免關

即／11歲女童公園隨機犯案　舉石砸幼童頭

角頭設局！天道盟蝗蟲兄弟遭步槍掃射慘死

路路「錯是他卻是我害怕」揭幼稚園慘遭遇

全劇組遭下令「不准和吳慷仁說話」

女神媽不顧女兒崩潰　同意「天母5富少」集體性侵賠錢免關

即／2分2震！5.7強震警報沒響

東部凌晨2起地震　規模5.5、5.7

「人類將面臨2災難」他預言！比新冠死更多人

家長注意！YouTube惡意影片爆「入侵吃播」

貪財啦！　4星座彩券偏財運爆棚

翁立友又被控性騷擾！

露點教做菜！巨乳YouTuber「薄紗無罩」爆紅遭檢舉

樓上辣房客「半夜借體重計」爆紅　本尊身分曝光發文了

起範「為了守護SJ拒上綜藝」　原因曝光引讚嘆

更多

最夯影音

更多
是幫觸診！80歲刀療師反擊艾瑪　現場套套跟潤滑液：自己治療用

是幫觸診！80歲刀療師反擊艾瑪　現場套套跟潤滑液：自己治療用
王仁甫.季芹相愛受阻「因外力被迫拆散」　遭孫德榮監禁...他仍苦追求：不能放棄！

王仁甫.季芹相愛受阻「因外力被迫拆散」　遭孫德榮監禁...他仍苦追求：不能放棄！

成勛「一天吃胖5公斤」早餐四人份　撐到烤肉烤一半..睡著了！

成勛「一天吃胖5公斤」早餐四人份　撐到烤肉烤一半..睡著了！

日月潭知名菜包對女客人開黃腔 老闆遭控訴...澄清：自己是老實人

日月潭知名菜包對女客人開黃腔 老闆遭控訴...澄清：自己是老實人

女友求婚！全身藏滿驚喜機關 他點燃紙出現隱藏文字：我願意

女友求婚！全身藏滿驚喜機關 他點燃紙出現隱藏文字：我願意

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面