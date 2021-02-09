綠色食尚興起　好食好事基金會：食農新創互利共好是趨勢

▲好食好事從2020年所輔導的10家新創團隊觀察，關心民眾健康飲食，以及與地方產業互利共好是當前產業發展趨勢。

圖、文／好食好事基金會提供

綠色「食」尚興起，植物肉不僅成近年最夯的食品話題之一，也成食農新創者關注焦點。致力扶植食農新創的「好食好事加速器種子計畫」日前頒發「潛力獨角獸大獎」，得主即為推動「植物肉」的新創企業。專家學者認為，可減少環境負荷、與在地互利共好的企業，更具永續發展潛力。

糧食安全、環保與健康議題受重視，被譽為未來食物的「植物肉」近年風靡各國，調查顯示，國內有69.8%的非素食受訪者會基於好奇而嘗試食用植物肉，其餘則包含植物肉符合環境永續、感覺更健康與符合動物福利。

專門輔導農業、食品、餐飲新創企業的好食好事基金會是全台第一個專注食農產業的創業加速器。基金會從去年以來的全球新冠肺炎疫情及新創團隊發展趨勢，觀察到疫情讓人們對健康的渴求與日俱增，可能造成食農供應鏈重組。

好食好事基金會董事長潘長庚指出，新冠肺炎疫情讓全球的食農產業結構產生劇變，一般消費大眾對健康飲食的需求大幅增加，在2020年加入加速器計畫的團隊中即有超過4成以此為訴求。另外，這2年「地方創生」是熱門的話題，也有超過半數團隊結合食農創新、地方產業，一起互利共好。

以日前剛獲「好食好事加速器」潛力獨角獸大獎的寬泰食品為例，該公司致力研發近似真肉的「植物肉」，做出即食調理包，背後的理念就是希望「植物肉的環保、低耗損率的食材應用，可讓人類藉由食物的轉型，讓地球變得更好。」

好食好事基金會業師、振源食品科技董事許庭禎認為，今年食品科學界最熱門的話題就是「植物肉」，為減少飼料轉換率低的牛肉對環境的負荷，便以穀物做成肉品的口感來取代肉食；同時，全球掀起一陣「潔淨標示」（Clean Label）的風潮，重點有兩項，一為透明標示，另一為不添加非必要的色素、調味。

好食好事基金會捐助人代表魏應充表示，樂見基金會扶植食農新創業者，更盼基金會未來能朝人才育成方向，帶動更多出生於農村的年輕人返鄉創業。