▲ ？te壞特療癒開唱！無國界醫生「人道醫療展Ｘ故事音樂節」看見世界的痛與希望。（採訪撰稿／記者王威智；攝影剪輯／記者鄭遠龍）

記者王威智／採訪報導

一場融合音樂、故事與人道精神的活動，正悄然展開。由無國界醫生主辦的「痛，我願同行」人道醫療展即將於12月12日至21日在華山文創園區登場，首次故事音樂節則於12月13日限定演出。今年活動邀請療癒系創作歌手 ？te壞特等藝人共襄盛舉，以音樂作為橋樑，帶領民眾聆聽世界各地的「痛」，重新理解「同行」的深刻意義。

▲？te壞特12月13日將在無國界醫生舉辦的故事音樂節療癒開唱，唱出生命的重量，聆聽世界各地的「痛」，重新理解「同行」。（圖／記者鄭遠龍攝）

採訪過程中，？te壞特以溫柔而堅定的嗓音，唱出生命的重量與療癒。她在歌曲中吟唱：「Namaste，獻給一位痛苦的女人，你的聲音將永遠縈繞在我的呼吸中。」這份穿透人心的共感，讓她決定攜手無國界醫生，用音樂讓更多人看見那些遠方真實發生的故事。她說，大學時期便聽聞無國界醫生的事蹟，「那時就在想，有一天或許能成為救援的一份子；如今能以音樂參與同行，是莫大的榮幸。」

▲ 無國界醫生深耕全球70餘國，超過半世紀以來持續在戰地與疫區等醫療資源缺乏的地方提供人道救援。（圖／無國界醫生提供）

無國界醫生（Médecins Sans Frontières, MSF）自1971年成立至今已滿54年，在超過70個國家開展超過400項醫療救援專案，長年深入戰地、疫區與難民營，提供緊急醫療照護、傳染病與流行病防治、營養不良治療與心理健康支援，並推動「病者有其藥」行動，改善全球醫療藥物可及性。除了在全球提供醫療援助，無國界醫生在台灣也積極推動媒體傳播、公眾教育與募款行動，招募前線救援人員，並關注在台移工的健康與醫療需求，推動心理健康促進與災難應變訓練，讓人道精神在地生根。

▲ 無國界醫生於2024年辦理加薩短片放映與前線人員分享會，感謝台灣民眾踴躍參與，成為加薩人道醫療工作的莫大支持。（圖／無國界醫生提供）

▼無國界醫生人道救援推廣與募款團隊辦理行動展，一對一邀請台灣民眾認識並關注世界上的人道危機。（圖／無國界醫生提供）

無國界醫生募款部門協理鍾子文指出，無國界醫生服務的對象往往是遭戰火、天災或流行病排拒於醫療體系之外的人群，「我們希望透過公眾教育，讓更多人理解人道醫療的價值與精神。」他也提到，今年的展覽以「見證與發聲」為主軸，邀集 ？te壞特、怕胖團（PAPUN BAND）、凹與山、張淦勛（Giyu Tjuljaviya）等多組音樂人同台，以旋律與故事串連出醫療現場的真實場景。現場規劃沉浸式影像體驗與互動任務關卡，觀眾可透過聲音、畫面與實物，親身感受醫療人員在前線的勇氣與堅定。

鍾子文表示：「我們希望透過音樂和故事，引領大家從感受『痛的重量』到產生『痛的共鳴』，最後勇敢說出『我願同行』，讓這份理解與行動持續擴散。」

▲無國界醫生募款部門協理鍾子文 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲無國界醫生在台行動包括對移工族群推廣心理健康照護的講座（Mental Health Talk）。（圖／無國界醫生提供）

？te壞特也分享：「保持平靜，但要慢慢地為自己做點什麼。無論是戰地病患，或生活中面對困境的人，『痛』都是重新理解生命的共同語言。」她相信，音樂能療癒心靈，而行動能延續愛。她呼籲：「很榮幸能用音樂認識無國界醫生，無論是金錢支持，或是一個讚、一個分享，這些微小舉動都能讓愛擴散、幫助更多人——Why not？」

音樂療癒心靈，行動延續愛。無國界醫生邀請你跨越語言與國界，參與12月12日至21日人道醫療展、12月13日故事音樂節，在旋律與節奏間，看見世界的痛，也感受希望的光芒。「共感測驗」活動現已搶先登場，歡迎線上參與。

●測出你的共感類型：https://msf.tw/47o2ukP

● 無國界醫生「人道醫療展Ｘ故事音樂節」活動頁：https://msf.tw/47U4ql7

▲ 無國界醫生邀請你參與12月12日至21日人道醫療展、12月13日故事音樂節。如果無法親自來到現場，「共感測試」活動現已搶先登場，歡迎線上參與。（圖／無國界醫生提供）