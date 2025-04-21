2025逗點集團「5km除舊步新教育闖關公益路跑」　千人跑出教育新想像

圖、文／逗點提供

4月20日清晨，桃園青埔街頭熱鬧非凡，由逗點集團主辦的《2025除舊步新教育闖關公益路跑》盛大登場，吸引超過千位跑者熱情參與。這場融合路跑、教育、公益三大主軸的年度活動，不僅跑出健康，也跑出對教育的新想像。

延續「教育可以不一樣」的理念，逗點集團第六年舉辦活動，將傳統習俗「除舊佈新」轉化為教育的行動力，以一語雙關的「除舊『步』新」，傳遞前行的力量，希望每一位跑者在5km的體驗旅程中，能勇敢拋「除」不好的過去，正面「步」向嶄新的未來。主辦單位盼透過這次的活動，讓人們在彼此陪伴中找回自信與勇氣，去看到、去找到更好的自己，體會學習與成長不僅屬於教室，也發生於每個人的日常關係中。



活動亮點之一是結合教育設計的四大關卡：「揮別過去」、「團結的愛」、「勢在必行」、「吼出逗志」，讓參賽者在奔跑過程中反思自我、激發潛能，親身體會「教育不只是上課，更是生命的歷程」。許多家長陪伴孩子闖關，有的甚至選擇在終點前放慢腳步，讓孩子先衝線，這一刻，不僅是孩子的突破，更是家庭教育的縮影。

為慶祝逗點集團十週年，活動當日特別邀請桃園保時捷中心，以象徵十年光耀的全新電車Macan擔任領跑車，象徵逗點集團十年來在教育道路上的穩健與前行。這台代表動能與信念的車款，不僅領著千人跑團前進，也承載企業永續在時代中不斷翻新的精神。



逗點集團執行長徐暘智表示：「有逗點在的地方，都能帶來善的力量。我們希望教育可以走進生活、走進家庭。這次活動看似是一場五公里路跑，其實是一段家人間共同經歷、孩子自我突破的成長旅程。」

本次活動也同步串聯公益捐款行動，讓正向力量不只發生在現場，更延伸到需要幫助的角落。從身體的每一步出發，轉化為社會中一股善的循環，是逗點集團所堅持的核心價值，也期許不斷透過創新的活動，讓教育回到最初的樣貌，與人相連、為人點燈。