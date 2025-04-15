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守護淺山動物好鄰居！自然環資攜手7-ELEVEN　邀請全民小額捐款支持環境保育

自然環資,7-ELEVEN,公益募款,淺山動物好鄰居,守護棲地,環境保育,李霈瑜,大霈,彭啟明（圖／自然環資提供）

▲自然環資攜手7-ELEVEN「把愛找回來」公益募款平台，邀請全民共襄盛舉，一同加入「淺山動物好鄰居，守護棲地不打烊」公益募款活動，14日記者會上，環境部部長彭啟明與公益大使李霈瑜特地到場支持。（圖／自然環資提供，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

台灣擁有豐富的生物多樣性，海拔1000公尺以下的淺山區域更是許多動植物的家園，然而他們正面臨開發壓力與生態破壞的挑戰，棲息地逐漸流失，數量也在銳減中。對此，財團法人自然保育與環境資訊基金會（簡稱「自然環資」）攜手7-ELEVEN「把愛找回來」公益募款平台，持續展開環境友善行動，邀請全民共襄盛舉，加入「淺山動物好鄰居，守護棲地不打烊」公益募款活動，即日起只要至7-ELEVEN門市投下零錢、或使用ibon、OPENPOINT APP線上捐款，透過小額捐款，每個人在日常生活中也能輕鬆地為環境保育盡一份心力。

自然環資為在地關注民間保育地與推廣環境資訊的非營利組織，關切並保護本土山林、海洋、濕地，透過研究、保育與教育三大方向，努力減緩生物多樣性的流失。自然環資自2014年成為全台第一個環境公益信託案例「自然谷環境信託基地」受託人，並在2022年受託維運「阿里磅生態農場」、分別在新竹及新北守護超過500種動植物。此外，自然環資每年在全台各地組織環瑚礁體檢蒐集並公布調查數據，並於每個工作日發送環境資訊電子報，透過新聞的傳遞促使更多人關心生態議題。

自然環資,7-ELEVEN,公益募款,淺山動物好鄰居,守護棲地,環境保育,李霈瑜,大霈,彭啟明（圖／自然環資提供）

▲自然保育與環境資訊基金會執行長孫秀如相信，沒有人天生想破壞環境，往往只是缺少正確資訊與行動的機會。

自然環資執行長孫秀如指出，儘管自然保育與環境資訊基金會成立僅一年多，但前身立基於已成立24年的台灣環境資訊協會，且即將於4月17日迎來25週年，回顧當年第一份環境資訊電子報透過撥接網路發送出去後，開啟了協會將近四分之一個世紀的使命，不斷地與社會溝通環境教育，以及棲地保護的行動。其中，她特別提到協會創辦人，也是現基金會的董事長陳瑞賓，陳瑞賓原本是一位動物學的研究員，但他發現自己似乎一直在為動物寫墓誌銘，研究報告發表後不久，這些動物可能就因為大規模開發而滅絕，讓他感到非常無力，這種迫切感驅使他離開學術界，投入到民間的保育行動，一直堅持到現在。

自然環資,7-ELEVEN,公益募款,淺山動物好鄰居,守護棲地,環境保育,李霈瑜,大霈,彭啟明（圖／自然環資提供）

▲「淺山動物好鄰居，守護棲地不打烊」公益募款活動，即日起可至 7-ELEVEN 門市捐出零錢，也可透過OPENPOINT APP 線上捐款、或使用ibon便利生活站等多元管道捐款，為台灣的淺山動植物棲地保育貢獻一份心力。

為避免更多的動植物因為人類活動的影響而消失，自然環資持續進行保育工作，並期待可以在社會上產生更大的影響。孫秀如認為，沒有一個人是為了破壞環境而存在，很多時候，只是因為缺乏相關的知識和資訊，所以自然環資藉由報導和傳播環境資訊，以及環境公益信託的方式來保護土地，為動植物提供一個安全的生活環境，不管是陸域或海洋，都希望有更多人投入，因為環境保護絕對不是一個人或一個組織的事情，而是需要社會全體共同參與，人人都可以自主發起，有錢出錢、有地出地，拼出人與自然和諧共存的環境。

自然環資的願景是透過環境公益信託的方式來永久守護台灣3%的自然棲地，今年4月起，攜手7-ELEVEN「把愛找回來」公益募款平台，雙方合作展開「淺山動物好鄰居，守護棲地不打烊」公益募款活動，邀請大家一起來成就守護棲地環境的行動。14日記者會上，環境部部長彭啟明與公益大使李霈瑜（大霈）特地到場支持，彭啟明提到，期待除了自然環資與7-ELEVEN，也能有更多團體與企業運用自身的創意與行動力，成為政府政策推動的助力。

自然環資,7-ELEVEN,公益募款,淺山動物好鄰居,守護棲地,環境保育,李霈瑜,大霈,彭啟明（圖／自然環資提供）

▲自然環資攜手7-ELEVEN「把愛找回來」公益募款平台，邀請大家一起來成就守護棲地環境的行動。

自然環資,7-ELEVEN,公益募款,淺山動物好鄰居,守護棲地,環境保育,李霈瑜,大霈,彭啟明（圖／自然環資提供）

▲環境部部長彭啟明期待有更多團體與企業運用自身的創意與行動力。

彭啟明表示，都市化與自然保護及環境之間有著土地爭奪的問題，尤其台灣的土地很小，我們到處都是跟自然連結在一起，而城市周遭有很多所謂的淺山動物或棲地，因為人類生活範圍的擴大，對牠們的環境造成衝擊，因此需要透過公私協力，包括企業、民間環保團體與政府，共同維護與保護自然環境，打造一個人與昆蟲動物共生的健康生態環境。

彭啟明指出，生物多樣性議題涉及許多部門，如環境部和農業部，政府的協調與整合往往是最困難的，所以很樂見自然環資與7-ELEVEN一起運用民間整合的創意跟行動力，來完成政府無法完全達成的工作，創造一種善的循環力量，讓更多人知道保護生態環境的重要性，環境部未來也會以各種方式提供支援，甚至是制度層面上的支持。

曾入團金馬影后，並兩度獲得金鐘獎生活風格主持人獎的女星李霈瑜，長年關注環境議題，崇尚自然、實踐簡約生活，並思考如何以行動友善環境。她不僅身體力行推廣綠色生活，積極參與海洋保育與環境永續行動，這次擔任活動公益大使，就是希望善用自身的影響力，喚起更多人對地球永續的重視與投入。她特別分享，從基本的不浪費、無肉飲食做起，就是愛地球的一種簡單方式，並呼籲大家響應公益零錢捐，不管是3元、5元、10元，積少成多，一個小小的舉動，都將轉化為強大的保育行動力，為生態永續奠定基礎。

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▲公益大使李霈瑜（右）表示，即使是3元、5元，小小的舉動，都將轉化為強大的保育力量。

孫秀如也提到，此次公益捐款為支持自然環資長期的環境保育工作，包含棲地維護管理、環境教育、生態調查等，募款經費將協助基金會做更好的調查以及環境教育推廣，像是講座、繪本與寫說導覽、體驗活動、志工行動等。透過公益募款的支援與幫助，自然環資將推出一連串多元化的環境教育活動．包括圖文徵件活動、媒體踩線團等，尤其為提升大眾對生物多樣性保育的關注，活動特別推出趣味心理測驗「山林漫步，測出你的命定動物」。

心理測驗以12種淺山動物作為代表，像是大冠鳩、臺灣野兔、穿山甲、石虎、山羌、蝴蝶、蛇等，參與測驗過程中，可以認識不同的淺山動物及其習性之外，還有機會抽中限量淺山動物手提袋，分別有歐亞水獺、穿山甲、台北樹蛙三款圖案，共限量3,000個，值得一提的是，為推動循環經濟，這些可愛的手提袋都是來自7-ELEVEN門市回收寶特瓶再製成，不僅可重覆使用，一個寶特袋相當於四個回收寶特瓶，共計將減少759公斤的碳排放，並節省3萬2,400公升的水資源，展現資源永績利用的可能性。

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▲寶特袋-台北樹蛙。

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▲寶特袋-穿山甲。

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▲寶特袋-歐亞水獺。

為獲得更多族群的關注，這次也和7-ELEVEN攜手舉辦「好鄰居同樂會」，邀請親子共讀生物多樣性主題手掌繪本讓環境教育從閱讀開始，預計舉辦超過200場的活動，將觸及十萬以上民眾，讓全民一同為生物多樣性保育提供長遠且實質的支持。同時，也將透過宣傳影片傳遞生物多樣性保有的重要性，並舉辦主題徵件比賽，鼓勵大眾參與。

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