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客需為王！科技翻新食農商機　專家分享心法　現場爆滿加開直播

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▲▼好食好事基金會,科技,食農,科技創新,食農新經濟。（圖／好食好事基金會提供）

▲好食好事基金會明晚（9月29日）舉辦2020 Future Talk系列講座，由於講座報名超乎預期，現場額滿，為服務無法親臨現場的聽眾，主辦單位特別加開直播。

圖、文／好食好事基金會提供

「食農技術」不等於傳產農耕，「食品包裝」也不再只是單純的鋁箔包、保特瓶與鐵鋁罐的容器變化。為讓新創企業在食農新經濟產業中快速找到市場商機，好食好事基金會力邀相關領域專家，明晚就創業心法、國際包裝科技揭秘等主題開講，由於現場報名人數超乎預期，主辦單位將加開直播。

全球的飲食與農業正面臨氣候變遷、人口成長、環境永續、貿易全球化，及飲食相關疾病增多等挑戰，亟需科技與創新思維來突破與解決。為扶植台灣飲食與農業的新創事業，推動更透明、健康、永續的理念，達到「處處有好食」的終極目標，頂新和德基金捐助人代表魏應充2017年捐助成立「好食好事基金會」。

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由於現今的「食農」不再是我種稻、你買米，消費者的需求也不只有食物美味，許多科技新創業者近年因此紛紛跨足食農領域，舉凡生產技術、加工支援、包裝應用、供應鏈到通路銷售，都可見最新科技大顯神威，食農新經濟也因此崛起。

為讓科技新創業者搭上食農新經濟列車，找到市場需求，並且在食農價值鍊中快速找到定位，發揮自身產品與服務的價值，好食好事基金會明晚（29日）特別舉辦2020 Future Talk系列講座「【科技力UP】客需為王！科技翻新食農商機」。

講座中，好食好事業師、C2FO台灣陳識仁總經理將分享決戰新經濟的2個指引與1個方程式，好食好事校友、明谷農業生技執行長魏志豪將講解創業者如何辨識需求，提出切中市場的產品服務；外部特邀講者、呈曜包裝事業許呈湧總經理更將說明包裝科技的創新趨勢與應用，它是品牌的靈魂披風。

除了3位專家的心法分享外，好食好事第3屆加速器的農業科技新創團隊「甫田科技」、「智耕創新」、「蟲小道大」也將分享自身的新創事業，讓大家一窺最新的食農新創發展，及食農新經濟下的台灣產業新能量。

由於講座報名超乎預期，現場額滿，為服務無法親臨現場的聽眾，主辦單位特別加開直播，歡迎有興趣的民眾觀看： https://www.facebook.com/Haoshi.Foundation/

2020 Future Talk【科技力UP】客需為王！科技翻新食農商機

時間：2020年9月29日（二）晚間19:30

直播平台：好食好事基金會官方粉絲專頁

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