1968 App增新功能！秒看服務區停車位狀況　亮紅燈代表滿了

記者賴文萱／台北報導

「高速公路1968」App根據使用者建議持續精進相關服務，高公局今（3）日推出「即時影像CCTV及資訊可變標誌CMS我的最愛」及「服務區停車位燈號顯示」新功能，歡迎用路人於春節連假期間多加利用及分享，作為行旅規劃參考。

高公局表示，考量於連假期間使用國道服務區需求量大增，為利用路人即時掌握服務區停車位狀況，特於「即時路況／路網圖」提供「服務區停車位燈號顯示」功能，依照停車位使用程度顯示紅黃綠三種燈號，當服務區停車位顯示紅色額滿燈號時，請選擇至下一處服務區或鄰近交流道駛出休憩。

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▲高公局服務區停車位燈號顯示功能。（圖／高公局提供）

「高速公路1968」App即時影像CCTV為民眾常用的服務之一，為提供民眾使用更加便利，推出「即時影像CCTV及資訊可變標誌CMS我的最愛功能」，使用者可透過首頁「我的最愛」快捷按鈕進入管理單元進行增刪，或直接於「即時路況/路網圖」及「即時路況/即時影像」單元中增刪常用的CCTV或CMS。

▲高公局1968APP新增我的最愛功能。（圖／高公局提供）

高公局呼籲，駕駛人行駛道路時禁止使用行動裝置，以免影響行車安全，若須操作本軟體，建議由其他乘客或依規定停妥車輛後使用。

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