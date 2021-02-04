疫情升溫春節「1原因」會更塞　林佳龍：國道、公路疏運壓力大

▲交通部長林佳龍。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

春節連假將到來，但今年面臨國內疫情升溫，交通部預估自行開車返鄉人潮將增加。交通部長林佳龍今（4）日表示，今年應該還是很塞，受到疫情影響有些人會選擇自己開車，國道、公路疏運壓力大，呼籲國人可多加利用時間、運具、路線分流。

林佳龍今出席「安全騎乘數位GO」記者會，會後聯訪時被問及今年春節連假疏運狀況，他表示，應該還是很塞，主要是疫情關係，有些人選擇會自己開車，今年國道跟公路系統疏運壓力大。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲林佳龍指出，受到疫情影響，有些人會選擇自行開車，預估今年春節連假還是會塞車。（圖／記者賴文萱攝）

林佳龍說，這次是在過去基礎上推出新的疏運措施，包含國5跟蘇花改有大客車專用道，再連結在地有腳、轉乘方便，也有票價優惠。過去一年多以來，交通部也完成主要3條公路，呼籲民眾可多加利用替代道路，並透過資訊平台1968 APP、幸福公路APP等，利用時間、運具、路線分流。

不過，受到疫情影響，不少景點飯店出現春節退房潮。林佳龍表示，這波疫情升高讓大家嚴陣以待，但到目前為止都控制得很好，交通部身為觀光業主管機關，呼籲只要落實防疫新生活，還是可以過正常生活，也包含出遊。

林佳龍說，希望讓國內旅遊市場能維持一定熱度，這樣才不會使之前從紓困、振興的效果突然急凍，觀光旅遊業大家也都要共體時艱，把防疫工作做好，保障遊客安全。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來