包庇女友應召站！屏東警竟當軍師　「偷給臨檢班表」教躲查緝

▲杜姓員警包庇女友經營應召站，除了遭到停職，還被判刑。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者陳羿妏／屏東報導

屏東一名杜姓員警2017年間涉嫌包庇其鄭姓同居女友經營應召站，並且教導鄭女旗下的2名馬伕如何躲避警方盤查，事後屏東縣警察局查獲屬實，將杜員停職，依法送辦。對此，屏東地院日前審結，依法判杜員10月刑期；至於鄭女則遭判4月刑期，得易科罰金12萬元，可上訴。

判決指出，杜員於2016年11月起任職於屏東縣恆春警分局建民派出所之警備隊，孰料，他卻利用職務之便，於2017年5月起，包庇鄭女經營應召站一事，除了將警方擴大臨檢、取締酒駕勤務班表私下提供給鄭女，曾利用派出所內的公務電腦，查詢特定對象之個人資料，並教導鄭女旗下的林姓馬伕，於載送應召女子前往汽車旅館進行性交易時，該如何規避警方查緝。

警方於2018年3月6日接獲線報，偽裝成客人進行交易，查獲鄭女雇用的馬伕及應召女，不料，杜員竟還指導馬伕該如何應對警方，避免女友受到牽連。案經警方深入追查之下，才發現杜員竟於背後擔任軍師，全案因此曝光。事後，杜員因涉及公務員包庇他人圖利媒介性交等情狀，除與鄭女被依法送辦，屏東縣警察局調查後，也依法將杜員停職。

對此，杜員、鄭女坦承不諱，屏東地院審結後依公務員包庇他人圖利媒介性交、猥褻罪、公務員登載不實準文書罪，合併判杜員10月刑期；另依圖利媒介性交、猥褻罪，將鄭女判刑4月，得易科罰金12萬元，全案仍可上訴。



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