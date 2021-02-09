妻剛流產…他急辦離婚！還當眾喊「那胎兒只是個東西」：就像mc血塊

▲男子與剛流產的妻子到戶政事務所辦理離婚，離開前竟當眾嘲諷，讓對方相當崩潰，憤而提告。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者陳韻如／新北報導

男子阿智（化名）與女子小君（化名）到戶政事務所辦理離婚，但卻不顧對方剛流產，竟當眾對著小君說，「你流產的胎兒，根本不是一條生命，只是個東西，只是像月經一樣出血流出血塊」。小君聽了後情緒相當崩潰，憤而對阿智提告求償，因此獲賠2萬元。

小君指控，阿智2019年3月間向她提出離婚，她因此身心不穩定，後來又發現懷孕，卻在同年5月初流產。豈料，阿智明知道此事對她打擊甚大，卻於同年5月20日，2人到戶政事務所辦理離婚時，當眾說出，「流產的胎兒與我無關」，暗指她在外亂搞。

小君提到，阿智甚至還嘲諷，「你流產的胎兒，根本不是一條生命，只是個東西，只是像月經一樣出血流出血塊」，而陪同她辦離婚手續的友人，以及在場的路人都有聽到，讓她相當崩潰，還因此情緒低落、夜不成眠，至今仍無法走出陰霾，決定向阿智提告求償。

對此，阿智否認有對小君說出任何不當話語，但小君友人出面作證打臉阿智所述，法官因此認定阿智確實有說出那些言論。

法官認為，阿智所言，對於一個剛失婚又失去胎兒的女性而言實在難以承受，且2人當時又在熙來攘往的戶政事務所門口，許多民眾在5月20日當日無不歡欣前往辦理結婚，但小君卻是辦離婚，又聽到阿智此言論，所受心理層面影響肯定不淺，法官最終判阿智須賠償小君2萬元。

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