霸凌男遭私刑！家門被「潑漆+蛋洗」…母無奈：見他斷手才知犯案

▲鳳山少女霸凌案，19歲黃男遭到私行斷手。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者陳韻如／高雄報導

高雄鳳山少女霸凌案件引起社會譁然！其中涉嫌動手的19歲黃姓男子臉書遭肉搜灌爆，還遭設計約出，並動私刑打斷右手，最後才被載到小港醫院丟包就診。對此，黃男母親事前皆不知情，直到接獲警方通知，才知道兒子涉嫌霸凌，還因此被打成重傷，讓她不禁難過落淚，而她向警方表示，這幾天家門也遭到潑漆、蛋洗，目前警方正全力偵辦中。

據悉，黃男在霸凌案之後，臉書遭到肉搜洗版，讓他嚇得躲到女友家住，而警方也再三告誡千萬不要出門，但他仍不聽勸，6日晚間接到方姓友人來電表明要處理少女霸凌案後，便前往赴約談判。

豈料，對方一見到面後，就將他帶到大寮區內坑路一處墓園，持鐵棒、木棒狂毆後，又將他帶往小港山區毆打，沿路遭踩頭、甩巴掌，導致右手骨折，手機還被奪走並威脅不能報警，最後才被載到小港醫院丟包就診，所幸沒有生命危險。

警方接獲報案後，立刻介入調查，並將涉嫌動用私刑的犯嫌逮捕到案。此外，警方透露，黃母事前對於兒子發生的事一概不知情，直到接獲警方通知，才知道兒子鑄下大錯，且還遭人打到重傷。

此外，警方表示，黃母事後透露，住家門前近日也遭人蛋洗、潑漆，但黃母並未報案，日後警方也將持續加強巡邏，以確保安全。