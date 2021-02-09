大學畢冊該買嗎？他獨缺這本「超遺憾」　過來人揭2關鍵：很後悔

▲有些畢業生不會購買畢業紀念冊。（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

許多人為了紀念求學階段的種種回憶，都不吝花錢購買畢業紀念冊，不過隨著年紀增長，除了學校人數漸增、不認識的人變多，畢冊也越來越貴，因此許多人都不會買大學畢冊。一名網友就對此感到相當遺憾，好似少了這1本，內心就缺了一塊般，「想聽聽大家的看法。」

這名網友在PTT的WomenTalk板上，以「大家有買大學畢冊嗎」為題丟出討論，大學科系多、班級多、人也超級多，因此彼此間的交集自然不如國中、高中；但即便如此，原PO還是很想買一本回家當紀念，總覺得沒有這本畢冊，就好像少了些什麼。

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原PO提到，他幼兒園、國小、國中、五專的畢冊都有好好留著，唯獨大學沒有，雖然他很想買，但是礙於班上不願製作，因此只能抱著遺憾畢業，「想聽聽大家的看法。」

▲沒買到大學畢冊讓原PO感到有些遺憾。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，網友紛紛留言回應，「連畢業照都沒去拍」、「真心覺得這種東西，出電子版就好」、「我連團體照都沒去拍」、「浪費錢」、「沒有，反正以後也不會翻開來看」、「沒，大學最不值得」、「沒有，又不熟」、「自己約一約拍就好了，畢旅也是一樣」、「單買團體照一張，其他自己手機拍」、「不會買，學士服也不買不租」、「跟當兵買照片一樣浪費錢」。

還有一些曾買過大學畢冊的過來人現身說法，「買了後悔，占空間」、「有買，但是好後悔」、「有，但我們班感情超淡，買了後悔了」、「買了很後悔，浪費錢又占位，沒拿來翻幾次」。