　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

大學畢冊該買嗎？他獨缺這本「超遺憾」　過來人揭2關鍵：很後悔

▲▼畢業,年輕人,年輕女孩,大學生,青少女,青少年。（圖／示意圖／pixabay）

▲有些畢業生不會購買畢業紀念冊。（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

許多人為了紀念求學階段的種種回憶，都不吝花錢購買畢業紀念冊，不過隨著年紀增長，除了學校人數漸增、不認識的人變多，畢冊也越來越貴，因此許多人都不會買大學畢冊。一名網友就對此感到相當遺憾，好似少了這1本，內心就缺了一塊般，「想聽聽大家的看法。」

這名網友在PTT的WomenTalk板上，以「大家有買大學畢冊嗎」為題丟出討論，大學科系多、班級多、人也超級多，因此彼此間的交集自然不如國中、高中；但即便如此，原PO還是很想買一本回家當紀念，總覺得沒有這本畢冊，就好像少了些什麼。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO提到，他幼兒園、國小、國中、五專的畢冊都有好好留著，唯獨大學沒有，雖然他很想買，但是礙於班上不願製作，因此只能抱著遺憾畢業，「想聽聽大家的看法。」

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲沒買到大學畢冊讓原PO感到有些遺憾。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，網友紛紛留言回應，「連畢業照都沒去拍」、「真心覺得這種東西，出電子版就好」、「我連團體照都沒去拍」、「浪費錢」、「沒有，反正以後也不會翻開來看」、「沒，大學最不值得」、「沒有，又不熟」、「自己約一約拍就好了，畢旅也是一樣」、「單買團體照一張，其他自己手機拍」、「不會買，學士服也不買不租」、「跟當兵買照片一樣浪費錢」。

還有一些曾買過大學畢冊的過來人現身說法，「買了後悔，占空間」、「有買，但是好後悔」、「有，但我們班感情超淡，買了後悔了」、「買了很後悔，浪費錢又占位，沒拿來翻幾次」。

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
立百病毒人傳人！陳時中曝大流行機率　揭4恐慌因子：沒藥可醫
用戶快刪！下載破千萬「超夯App」　更新後變惡意軟體
7大通路「新春福袋」一次看　保時捷、特斯拉共10台車
她遭5富少性侵出庭崩潰踹桌！　佛心媽原諒關鍵曝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

疫情回不了家！百名境外生留校過年　暨大辦圍爐吃火鍋、發紅包

老婆被全家「當傭人使喚」還隱忍！他怒吼1句霸氣護妻　網全讚爆

立百病毒人傳人！陳時中曝大流行機率　揭「4恐慌因子」：沒藥可醫

向醫護人員致敬！　無人機展演超巨大「防疫超人」照亮夜空

逛賣場驚見「洋芋片夾」免再拿免洗筷！　手拿派崩潰：怎麼舔手指

台中元宵小提燈亮相　金牛角戴桃紅口罩超卡哇伊

「400萬現金分兩包」送岳父母　網見真相翻白眼：老婆真可憐

用性騷擾製造「娛樂效果」已過時！22團體聯合聲明呼籲修法

春節初一至初五開運法公開！整年22天「財神能量最強」吉日快筆記

疑過勞長「唇皰疹」　陳時中坦言：壓力大，年紀大併發症多

是幫觸診！80歲刀療師反擊艾瑪　現場套套跟潤滑液：自己治療用

王仁甫.季芹相愛受阻「因外力被迫拆散」　遭孫德榮監禁...他仍苦追求：不能放棄！

成勛「一天吃胖5公斤」早餐四人份　撐到烤肉烤一半..睡著了！

日月潭知名菜包對女客人開黃腔 老闆遭控訴...澄清：自己是老實人

徐譽庭下令全劇組「不准跟吳慷仁講話」　他殺青淚崩「很孤立，打擊滿大的...」

女友求婚！全身藏滿驚喜機關 他點燃紙出現隱藏文字：我願意

衛生紙包30萬婚戒...老公當垃圾丟 佛心清潔隊員忍嘔2小時奇蹟找回

南投過年辦發呆大賽「努力放空」 1hr心律最低奪冠！現賺8888元

翁桑輸雞？把翁立友記者會唱成歌　943字全加速...網讚：這聲明可以

浴室邊條矽力康長黑斑不用換！　「漂白水+餐巾紙」2小物輕鬆除霉

疫情回不了家！百名境外生留校過年　暨大辦圍爐吃火鍋、發紅包

老婆被全家「當傭人使喚」還隱忍！他怒吼1句霸氣護妻　網全讚爆

立百病毒人傳人！陳時中曝大流行機率　揭「4恐慌因子」：沒藥可醫

向醫護人員致敬！　無人機展演超巨大「防疫超人」照亮夜空

逛賣場驚見「洋芋片夾」免再拿免洗筷！　手拿派崩潰：怎麼舔手指

台中元宵小提燈亮相　金牛角戴桃紅口罩超卡哇伊

「400萬現金分兩包」送岳父母　網見真相翻白眼：老婆真可憐

用性騷擾製造「娛樂效果」已過時！22團體聯合聲明呼籲修法

春節初一至初五開運法公開！整年22天「財神能量最強」吉日快筆記

疑過勞長「唇皰疹」　陳時中坦言：壓力大，年紀大併發症多

韓星瘋穿「緊身馬甲」！Lisa、Jennie、泫雅「上下齊發」曬惹火胸線＋腿根

隔離完出賽喘不過氣　2屆澳網女單冠軍首輪出局

春節期間新竹縣遊樂園優惠　靜態裝置藝術活動一次看

「敦南街」名人聚落再添新案　獲政商名流青睞

過年新衣買成童裝！　黑柴「1秒變格格」氣炸皺眉：怎摸穿啦QQ

全聯情人節贈520、1314福利點！PX Pay轉紅包同步送還可抽10萬點

年貨這樣買！特搜「南門市場」必買攤販　鬆糕Q彈有勁、米香十足

PTT貼文「吸妹妹尿尿處小肉豆」　鄉民備份報警！他反告：我捏造的

黃偉哲貼心為居檢民眾準備賀年好禮 　並為防疫旅館一線員工加油打氣

公然偷懶！試穿遇「紅牌店員」霸佔試鞋椅睡翻　他笑：可以客訴嗎

最強騎士被撞飛1秒完美落地　迷蹤步跳車網友看傻狂重播

生活熱門新聞

即／2分2震！5.7強震警報沒響

東部凌晨2起地震　規模5.5、5.7

樓上辣房客「半夜借體重計」爆紅　本尊身分曝光發文了

一晚連兩震！氣象局：不排除巨型地震在後頭

年夜飯最討厭哪道菜？網一面倒點名「它」

快訊／本土+1！照顧死亡案907大姑確診

26歲鮮肉徵姐姐女友：40歲以下　萬人驚呆

快訊／00:56發生規模5.5地震　最大震度3級

女三寶硬要擠　偷移重機摔車了

大雨彈炸小年夜　一張圖看全台變天

牛年要「靠自己」才能有收穫　命理師：桃花糾紛頻傳的一年

台男電子煙吸1年　肺炎住院4次

住院58天！她確診康復曝：現在才感覺可怕

餐廳客人酒精消毒　一按鐵捲門掉下來

更多熱門

相關新聞

逛超市見「紫色花椰菜」！網笑：葡萄口味？

逛超市見「紫色花椰菜」！網笑：葡萄口味？

有看過紫色高麗菜，但有看過紫色的花椰菜嗎？一般常見的花椰菜都是白色和綠色，有一名網友逛超市時，驚見紫色的花椰菜，不僅如此，旁邊還擺放亮黃色的花椰菜，讓他感到很訝異，按下快門拍照PO上PTT，「長這麼大第一次看到，真的長知識了」，因此拍下照片詢問有沒有人吃過，不曉得吃起來口感如何。

租屋哥：有人一直轉我房門　最烏龍情況曝

租屋哥：有人一直轉我房門　最烏龍情況曝

他好奇台股為何這麼早封關　內行揭1原因

他好奇台股為何這麼早封關　內行揭1原因

年夜飯最討厭哪道菜？網一面倒點名「它」

年夜飯最討厭哪道菜？網一面倒點名「它」

他幫GG友人問「民宿賣套套嗎」　釣出解答

他幫GG友人問「民宿賣套套嗎」　釣出解答

關鍵字：

畢冊畢業大學畢業紀念冊PTT

讀者迴響

熱門新聞

天母5富少集體性侵女神　賠80萬免關

即／11歲女童公園隨機犯案　舉石砸幼童頭

角頭設局！天道盟蝗蟲兄弟遭步槍掃射慘死

女神媽不顧女兒崩潰　同意「天母5富少」集體性侵賠錢免關

路路「錯是他卻是我害怕」揭幼稚園慘遭遇

全劇組遭下令「不准和吳慷仁說話」

獨／5富少性侵女神驚人背景曝　出身貴族學校

即／2分2震！5.7強震警報沒響

貪財啦！　4星座彩券偏財運爆棚

「人類將面臨2災難」他預言！比新冠死更多人

東部凌晨2起地震　規模5.5、5.7

家長注意！YouTube惡意影片爆「入侵吃播」

翁立友又被控性騷擾！

樓上辣房客「半夜借體重計」爆紅　本尊身分曝光發文了

露點教做菜！巨乳YouTuber「薄紗無罩」爆紅遭檢舉

更多

最夯影音

更多
是幫觸診！80歲刀療師反擊艾瑪　現場套套跟潤滑液：自己治療用

是幫觸診！80歲刀療師反擊艾瑪　現場套套跟潤滑液：自己治療用
王仁甫.季芹相愛受阻「因外力被迫拆散」　遭孫德榮監禁...他仍苦追求：不能放棄！

王仁甫.季芹相愛受阻「因外力被迫拆散」　遭孫德榮監禁...他仍苦追求：不能放棄！

成勛「一天吃胖5公斤」早餐四人份　撐到烤肉烤一半..睡著了！

成勛「一天吃胖5公斤」早餐四人份　撐到烤肉烤一半..睡著了！

日月潭知名菜包對女客人開黃腔 老闆遭控訴...澄清：自己是老實人

日月潭知名菜包對女客人開黃腔 老闆遭控訴...澄清：自己是老實人

徐譽庭下令全劇組「不准跟吳慷仁講話」　他殺青淚崩「很孤立，打擊滿大的...」

徐譽庭下令全劇組「不准跟吳慷仁講話」　他殺青淚崩「很孤立，打擊滿大的...」

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面