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女三寶硬要擠同一停車格！「偷移重機」下一秒重砸地板　淡定扶正

▲▼三寶雙女俠「停車移重機」推倒！　裝沒事淡定扶正。（圖／翻攝自重機車友▕ 各區路況、天氣回報中心）

▲女駕駛擅自移動他人重機，還不小心把重機弄倒。（圖／翻攝自重機車友▕ 各區路況、天氣回報中心）

記者趙蔡州／綜合報導

網路上近期流傳一支事故影片，內容是一名女駕駛疑似找不到停車格，竟然想硬塞進一個已經停放重機的位置，為了「騰出空間」還下車把重機推到旁邊，不料過程中意外讓重機摔倒。其他網友看了影片後相當憤怒，有人說「車主直接提告了」、「一車一格很難嗎」、「交通法規到底懂不懂，雞腿買駕照喔。」

事件發生在4日中午11時許，影片中身穿綠衣的女子先下車移動重機，把重機推到靠近邊線的位置，讓車子可以順利停進車格內，不過轎車的駕駛藍衣女子卻不敢停，她只好走到駕駛座與藍衣女子交換，改由藍衣女子負責下車引導。

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儘管如此，由於重機體積實在太大，轎車最終還是停不進去，兩人只好下車繼續試圖移動重機，不料下一秒力道沒有掌握好，造成重機突然往右側傾倒，狠狠的砸在地板上，嚇得2人趕緊把重機扶起。

▲▼三寶雙女俠「停車移重機」推倒！　裝沒事淡定扶正。（圖／翻攝自重機車友▕ 各區路況、天氣回報中心）

▲女駕駛擅自移動他人重機，還不小心把重機弄倒。（圖／翻攝自重機車友▕ 各區路況、天氣回報中心）

影片在各大LINE群組、臉書如《重機車友▕ 各區路況、天氣回報中心》等社團瘋傳，有網友說「換新殼了，有傷痕就換新的啊」、「沒有本事找到車位，就把車賣了吧，沒資格開啦」、「找不到車位硬擠，水準真低」、「到底哪來的自信亂牽別人的車」、「我一定告死對方」、「支持苦主告到底啦。」

Jin Ja Chen 發佈於 2021年2月8日 星期一
 

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