搶年前最後一波！超商加碼「大杯美式、拿鐵買20送20」只有今天

▲全家年前再推咖啡優惠。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

年前最後一波要囤起來！繼每月6日的好咖日後，全家又有咖啡優惠了，今（9）日限時1天祭出「大杯經典美式、經典拿鐵買20送20」，且總量不限，每位會員限購1組，兌換期限更延長至今年12月31日止，就是要讓咖啡控再省一點。

年前下殺加碼，全家於今（9）日推出1日限定「Let’s Café經典美式、經典拿鐵大杯買20送20」，每位會員限購1組但總量不限，等於人人都買得到，限定只在全家APP開賣，同樣開放寄杯、不限冷熱，且這次囤起來還能兌換至今年12月31日，絕對要跟上。

▲7-11明日起連3天也有指定飲品優惠。

另，7-11明（10）日起至12日連3日也在OPEN POINT行動隨時取推出「開運飲品好運犇來」優惠，有指定飲品組合只要888元，包括CITY TEA現萃茶熱四季春青茶35杯888元、CITY PEARL熱黑糖珍珠撞奶20杯888元；另外還有熱太妃焦糖風味瑪奇朵、熱贅沢八女抹茶拿鐵買2送等，提醒CITY系列飲品每1會員帳號每品項限購5組，數量有限、售完為止。

且行動隨時取也在2月14日至16日期間再加碼推指定優惠，像是CITY PRIMA熱精品拿鐵10杯520元、CITY PEARL熱抹茶珍珠歐蕾2杯99元、CITY CAFE熱巧克力可可歐蕾 2杯77元、CITY CAFE熱日式蜂蜜柚咖啡 2杯77元等。

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