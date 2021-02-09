數羊還是睡不著？她曝「助眠神招」：只要一支筆...網實測驚呆：很有效

▲她大推用「一隻筆、一張紙」就能助眠。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者高琳景／綜合報導

現今生活壓力大，許多人都有失眠的困擾。一名女網友即在抖音分享「助眠妙招」，指她以前經常失眠，在向治療師求助後，學到了一個很有效的方法，而且只需要「一隻筆、一張紙」就能有效預防失眠，不少網友嘗試過後也直呼「真的很有效！」

根據《鏡報》報導，艾蜜莉（Emily Brochu）日前在抖音（@praisebeprepared）分享表示， 「當我無法入睡時，會試著講一些助眠故事，但翻來覆去還是輾轉難眠睡不著。於是想到治療師推薦她的妙招，並決定錄製影片分享給大家。」

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艾蜜莉在影片中提到，「如果你躺在床上超過了20分鐘還是沒辦法睡著，那就代表你的思緒很混亂，你需要下床找到一張紙、一支筆。」她指出，「治療師告訴她，在這種情況下先設定時間，如果在20分鐘內沒有入睡，那就起床寫下你當下正在煩惱的事，然後寫到你累了想睡為止。」這時候馬上放下紙筆，躺上床，就能輕鬆入眠，「這是我的睡眠治療師推薦給我的，我真的覺得很有效！」

▲艾蜜莉提到，失眠時就將想到的東西通通寫下來，慢慢就會產生倦意。（圖／翻攝自抖音／@praisebeprepared）

不少網友看到影片後，紛紛大讚「這招很有用。」、「這招很不錯，我在寫日記時很常睡著」、「當我無法承受壓力時，我會做類似的事情。起床寫下我所承受的每一件事，讓它們從我腦中剔除」、「我最近上床睡覺前，會先在日記寫下我所有的想法，讓我的頭腦清醒，這樣就不會亂想任何事。」