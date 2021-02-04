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總覺得睡眠品質不好、難放鬆？檢視臥室10項規劃　燈光、家具通通有影響

▲▼生活,臥室,燈光,家具,床,睡眠。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲臥室的舒適度會影響一個人的睡眠品質。（圖／取自免費圖庫pexels，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

佔據人生中相當長且重要的空間非臥室莫屬，因為每個人的一生都有將近三分之一的時間會使用臥室休息和睡眠。臥房可以根據自己的喜好隨意佈置和裝飾；可是若是設計不佳，就有可能影響睡眠起居品質。國外網站《Bright Side》列出人們在規劃臥房時容易出現的10種錯誤，檢視看看自己是否踩雷；即將迎來新的一年，遠離這些錯誤設計，讓自己從休息放鬆睡得好開始，蓄積一整年的能量吧。

1、床頭櫃過高或過低

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在選擇床頭邊櫃時，要注意尺寸和高度的問題，邊櫃太大、太小、太高或太低都不合適。理想的床邊櫃應該是要能放上一盞燈的大小，而且大概要與床的高度差不多，方便躺在床上時就能輕鬆開關燈。

▲▼生活,臥室,燈光,家具,床,睡眠。（圖／取自免費圖庫pexels）

2、床太大

買新床時不能只顧著想要睡得寬敞，也要考量房間的大小。現代人的家中空間有限，房間通常不會太大，那麼至少當床放進房間後，每一側和床尾的周圍都要與牆留出約30英寸（約76公分）的空間，才不會顯得過分擁擠，也才有流暢的起居動線。

3、枕頭過多

有些人喜歡在床上放許多枕頭、抱枕或娃娃等，讓床鋪變得溫馨可愛。雖然視覺上溫暖不少，但其實床上的東西越多，整個臥室看起來就會越雜亂；而且早起趕上學上班，很可能沒時間整理，反而讓床被、枕頭和娃娃亂成一堆。

▲▼生活,臥室,燈光,家具,床,睡眠。（圖／取自免費圖庫pexels）

4、不合適的床頭板

床頭板體積頗大，除了依照需要的功能例如照明、放置物品或保護牆面來選擇之外，也要將房間的風格和裝飾考慮在內，讓床頭板和房間相互搭配，為房間營造出合適的氛圍，在房間待著時也會更感舒適。

5、把工作帶到臥室

臥房是讓人放鬆休息的空間，如果在房間擺放容易聯想到工作的物品，像是擺放桌子或電腦，很可能會影響睡眠品質。對於租屋族或家中沒有辦法另外有一間工作室的人，那麼就盡可能讓書桌和電腦等工作用具遠離床鋪，或使用屏風等遮擋，眼不見為淨最佳。

6、地毯太小

不少人會使用地毯來改變房間的風格，如果也想在臥室中擺放地毯當作裝飾，《Bright Side》建議應該要使用盡量大一些的地毯，讓床和佔地面大部分空間的地毯，形成一個完整的放鬆區域，會顯得房間更舒適。

▲▼生活,臥室,燈光,家具,床,睡眠。（圖／取自免費圖庫pexels）

7、僅有一種照明光源

臥房裡若是只有來自天花板的燈光光源，不僅少了一些放鬆的氛圍感，有時也不夠符合某些情境的使用需求，像是睡前坐在床上閱讀時，更需要的可能是床頭旁的桌燈，可以仔細想想自己的使用習慣，再決定臥房中的光源放置和想要的光源類型；不過光源不是越多越好，太多的光線反而可能互相影響，讓視覺氛圍更不舒適。

8、窗簾太厚或太薄

平時不起眼的窗簾其實作用很大，像是臥室窗簾能幫助房間主人擁有私密空間，還能遮擋光線或抵禦寒冷。不過，若是當窗簾太過厚重，這樣即使是在陽光明媚的早晨，整個房間也因為沒有辦法讓日光照進而顯得陰暗、失去生氣。選擇窗簾時，過厚導致失去自然光源或過薄喪失隱私都不佳。

▲▼生活,臥室,燈光,家具,床,睡眠。（圖／取自免費圖庫pexels）

9、臥室裡家具過多

房間的陳設會影響房間在視覺上給人的感受，若是房裡家具擺飾過多，會壓縮視覺讓房間變小且凌亂，像是臥室，因為會擺上床頭板、床和床邊櫃，房裡可能還會有衣櫃等，家具通常體積已很大，應該掌握「少即是多」的原則挑選臥室的家具和擺飾，才能讓臥室不過於壓迫。

10、牆壁色彩太鮮豔

明亮的顏色如紅色、橙色、黃色等，能提振人的情緒，反過來說也是較難讓人放鬆的顏色，所以在臥室牆上盡可能不使用這些太過亮麗的顏色。建議使用淺色系，能夠增強寧靜感，例如白色就是比較讓人沒有壓力的顏色，而且還會使房間看起來更大。挑選臥室牆面顏色，也要將房中的床組、地毯和家具的顏色一同考量，讓色系一致，看起來會更舒服。

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