你是獅、熊、狼還是海豚？ 專家：這4種人睡眠習慣...恐影響身材

▲俗語說，人生百歲床睡五十，睡眠對現代人的重要性不言而喻。（示意圖／翻攝自pixabay）

實習記者閔文昱／綜合報導

睡眠是人體自然恢復的心智和身體狀態，然而不同的睡眠習慣卻也可能間接影響生活的品質、健康，甚至是體重。澳洲睡眠專家近日就以獅、熊、狼及海豚將人類睡眠的習慣分為四類，並解釋了其中所存在的關聯。

根據《每日郵報》報導，澳洲睡眠專家阿雷佐洛（Olivia Arezzolo）發表一份最新的研究顯示，了解自己的睡眠習慣將有助於提高專注力並保持身材苗條，同時以四種不同的類型動物做區別，她指出，不同的睡眠狀況可以理解為什麼有些人雖早起但很晚才會疲倦，而有些人卻是晚起後又很快的就感到疲倦。

▲專家指出，4種不同的睡眠型態會以不同方式影響身材。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

阿雷佐洛表示，身體辨別晝夜規律的機能大約有50％的向是由基因決定的，另一半則受到外界因素的影響，例如接觸藍光、壓力、運動及飲食習慣，了解自己是屬於狼、海豚、熊或獅子等不同的睡眠習慣的「原型」，將有助於改善生活。

屬於「狼」類別的民眾在晚上通常會有較高的活動力，早上時可能都睡到很晚，社交、工作和娛樂都集中在晚上，然而這也使「狼」多是重宵夜的族群，因此阿雷佐洛也警告，夜間應注意不要過量飲食或飲酒，讓身體有時間消化再休息才不會增加不必要的體重和睡眠不足。

▲「狼」多是指喜歡熬夜的民眾。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

「海豚」類型泛指有失眠困擾的民眾，這類型並沒有固定的睡眠時間，前一晚可能只睡２小時，下一個晚上卻能睡上10小時，在白天海豚可能可以在短時間內爆發出滿滿的能量，但時間過了後身體又會馬上感到無力疲乏，阿雷佐洛指出，這類型的人可能都有焦慮、抑鬱、失眠、糖尿病或肥胖症的困擾，建議要注意自己的糖攝取量，並多攝取一些全穀物、澱粉類蔬菜、豆類和蛋白質。

▲「海豚」類型可能多少有失眠的困擾。（示意圖／123RF）

「獅子」算是早睡早起的類型，可能清晨5、6點就會起床，但到了晚上很快就需要上床睡覺，阿雷佐洛認為，這類的民眾通常積極樂觀，而且非常注重健康，喜歡在白天完成工作，對於這樣的生活型態她建議，每天記得要攝取足夠的熱量但不能吃太多，「早餐要吃得飽，午餐吃的好，晚餐吃得少」。

▲「獅子」習慣早睡早起，喜歡在白天將事情完成。（示意圖／翻攝自免費圖庫pixabay）

最後的「熊」是大約55％的人都有的睡眠類型，這樣的人通常在早上7點左右起床，但依然會感到疲倦，因此需要喝一兩杯咖啡提神，到了接近中午時會達到巔峰狀態，然而到了下午這類型的人就會漸漸疲乏，會不小心攝取過多的能量飲料、咖啡或糖，應該要以其他較健康且營養的東西代替，才不會在勤奮工作的同時，身材卻不小心走樣了。

▼多數人的生活型態都屬於「熊」。（示意圖／翻攝自pixabay）