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「她叫阿如」大叔答不出爛醉女本名　險被當成撿屍狼

▲▼ 酒醉女子躺在馬上路，身旁的男子被誤認是撿屍男 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲女子酒醉躺在地上，身旁的大叔差點被誤認是「居心不良」。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

有名網友在《爆怨2公社》PO出文章指出，8日晚間到高雄出差住宿，吃完飯等紅燈時看到一個女生疑似喝醉，倒在人行道邊邊，且身旁坐著一位中年大叔在滑手機、講電話，內容大概是「她喝醉了，我樓上房間拿了、等等帶她上樓」，網友見狀覺得可疑和4個外國女生一起上前關心那女生，結果講電話的大叔一下說他們是朋友、一下說是喝醉女子的男友，講話內容變來變去，甚至說不出女子的全名，擔心大叔可能「居心不良」，一群人趕緊報警並協助女子送醫，所幸今早女子酒醒後表示，這名大叔的確是她的朋友，這才解除了眾人的疑慮。

根據網友的PO文指出，當時的情形之所以覺得在女子身旁的大叔很奇怪，是因為喝醉酒的女子在大家面前一直推開那位大叔，加上詢問大叔：「你說你是她朋友？」，大叔回答：「對啊，我跟她認識很久了，今天特地從台北來找她吃飯，沒想到她酒量這麼差」但被問到女子姓名時，大叔卻說「我不知道」，讓原PO更加質疑，提出疑問：「你說認識很多年的老朋友，然後你不知道她名字？」這時大叔才說：「啊！她叫阿如」，不過依舊說不出酒醉女子的全名。這樣怪異的回答內容，讓在場的人滿腹狐疑，認為這個大叔一定是「存心不良」、「講話不老實」因此報警處理。

▲▼ 酒醉女子躺在馬上路，身旁的男子被誤認是撿屍男 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲女子酒醉躺在地上，身旁的大叔差點被誤認是「居心不良」。（圖／記者黃子倩翻攝）

警方指出，此事件在8日晚間約9點接獲報案，警網趕到前金區民生二路、河東路口後，經查是一名36歲的洪姓女子酒醉路倒，當時身旁一名63歲的洪姓男子自稱是洪女的友人，不過洪男當時也酒醉說不清，加上洪女爛醉如泥無法在第一時間確認男子身份，員警為求謹慎先將酒醉女子送醫，且事後警方聯繫上洪女的正牌男友，對方證實，被誤認為撿屍怪男的洪姓大叔是女友店裡買刮刮卡的常客，且三人有一起聚餐過。

加上9日上午洪女酒醒後，確認昨晚和被洪男聚餐飲酒，證實雙方確實為朋友關係，這才消除了眾人的疑慮。警方呼籲，飲酒應克制勿過量，以免喝到記憶斷片，輕則得罪老闆客戶而不自知，重則酒後爭吵、駕車臨檢超標，面臨刑責。

▲▼ 酒醉女子躺在馬上路，身旁的男子被誤認是撿屍男 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲女子酒醉躺在地上，身旁的大叔差點被誤認是「居心不良」。（圖／記者黃子倩翻攝）

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