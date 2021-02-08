衛生紙包30萬婚戒...老公竟當垃圾丟　佛心隊員忍嘔2小時找到了

記者唐詠絮／彰化報導

田中鎮日前發生一起人妻將婚戒包衛生紙，卻被老公當垃圾丟的「緊急」事件！田中鎮清潔隊得知後，儘管週日沒上班，隊員仍載著失主前往溪州焚化廠，忍著嘔吐在五味雜陳臭氣薰人的垃圾海中尋找，翻找2小時後，價值30萬元亮晶晶的卡地亞鑽戒竟出現在眼前，隊員跟失主大聲歡呼「太棒了」如同奇蹟出現。

▲清潔隊員在惡臭中翻找2小時總算找到婚戒。（圖／田中鎮公所提供）

▲失主感謝田中鎮清潔隊協助。（圖／記者唐詠絮攝）

明明知道婚戒是重要的貴重物品，不容許有遺失的情形出現，但烏龍事件就這樣發生了，事件發生在6日下午，戒指外包著衛生紙，竟被謝女丈夫當成垃圾丟進垃圾車內，等到事後要尋找，垃圾車已經離開。

謝姓夫妻立即趕往田中清潔隊部，希望能將鑽戒找到，但週日沒上班，隊員謝順裕跟組長蕭友福得知失主心急如焚，便聯絡另一名隊員蔡敏祥，一起開車前往溪州焚化廠找尋鑽戒。

眼前的一堆垃圾海該如何下手，真的是大海撈針，簡直比登天還難，不過大家並不放棄，「沒有試怎麼知道找不到」，就像是執行一個不可能的任務，環保局得知後，也趕緊協助騰出一個空間，讓大夥進去翻倒垃圾搜尋，就這樣找了2個小時，晶晶亮亮的鑽戒終於找到了。

失主昨天下午將這個找回鑽戒的好消息，在臉書《田中人》po文，感謝清潔隊火速幫忙，「謝謝你們犧牲放假時間處理百姓的憂慮、謝謝田中清潔隊」、「幸福田中鎮長」。今天還前往田中清潔隊送蛋捲禮盒，感謝有大家暖心協助，這個失而復得的鑽戒，就像田中郵遞區號520「我愛你」再一次見證滿滿的幸福。

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