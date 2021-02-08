林智堅公開春遊三路線　賞櫻首選新竹公園與動物園

▲新竹市長林智堅今公開他的獨家三大春遊路線。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

春節連假闔家出遊，新竹市長林智堅今公開他的獨家三大春遊路線，賞櫻路線首選新竹公園與新竹動物園，不僅可賞櫻花大道與麗池美景，還能近距離看最萌動物們；踏青路線可騎單車賞17公里海岸夕陽美景、吃海鮮，順道去南寮旅服中心玩2層樓旋轉滑梯；夜遊路線可到市區護城河賞「螢火蟲燈」、「河上煙火花」等絕美河面燈飾。市長也提醒，春遊不忘防疫，民眾在外務必遵守戴口罩、勤洗手、保持社交距離個人防疫三要點。

林智堅首推賞櫻路線，他說，新竹公園是都會型賞櫻景點，目前公園的櫻花已有部分盛開，預計陸續開花，賞花同時還可順道訪周邊的玻璃工藝博物館、春室、湖畔料亭，感受藝文氛圍。當然也不錯過新竹市立動物園，來看河馬樂樂可愛模樣，更別錯過星巴克全台唯一「動物園主題」馬克杯。新竹公園各周邊場館及動物園都只在除夕當天休息，歡迎大家一同到訪。

城銷處表示，出遊踏青不能錯17公里海岸騎單車放電，還能到訪「白色系」的南寮旅服中心玩2層樓高、13.5公尺長的大型溜滑梯，更有頂樓平台可以眺望南寮無敵海景；該館還提供飲水機、零食販賣機與手機充電的服務，是新竹漁人碼頭最好的休憩場所。

另外，還能到港南運河公園賞三景，在親水平台、跨河拱橋都能遠眺整座運河全景，觀夕平台還能看海、看日落，好拍、好看、好放空！

城銷處推薦，在市區也能看最美夜景，位於舊城區，有全新整修完成的東門城、兩旁的護城河、周邊的新竹州圖、美術館與新竹州廳等有「點燈」，民眾可感受一下歷史建築的古樸與美。

在護城河岸還有藝術家光影作品，許多「螢火蟲燈」在護城河河面上驚喜現身，還有在河上盛開的煙火花，螢光色的幾何花朵搭配河面倒影，呈現出煙火綻放的瞬間，護城河橋面上還有模擬「再別康橋」詩境的垂掛式的白色樹葉林。

另外，新竹市府也提醒，春遊也須留意防疫，民眾可攜帶防疫三寶醫用口罩、抗菌濕巾、乾洗手，更須注意場管的人流管制，在外保持適當社交距離，讓春遊不掃興。

新竹市府表示，新竹市是座300年的年輕古城，同時是古蹟密度最高的地方，保留古蹟建築、水圳護城河，且方圓800公尺內，徒步可達5座傳統市場，許多老店家、小吃攤，歡迎大家深入巷弄、吃美食、看古蹟，到新竹走春！