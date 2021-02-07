桃園男上拉拉山賞櫻車沒電　大溪警接電助脫困

▲黃男只顧賞櫻忘記關車輛頭燈，導致沒電無法啟動。（圖／大溪警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市30歲黃姓男子6日與友人前往復興區拉拉山賞櫻，於下山中途停車賞景，因忘了關頭燈導致沒電車子發不動，於是向警方求援，員警以巡邏車電瓶接線供車輛接電，協助黃民將車輛發動，讓其能順利返家。

▲員警取出電瓶接線透過巡邏車幫助拋錨車啟動。（圖／大溪警分局提供）

大溪分局羅浮派出所所長蔡慧龍表示，山區常有遊客或民眾車輛因電力問題而受困，因山區要找修理廠及拖吊車極為不便，於是便自掏腰包購買電瓶接線，以備不時之需，也經常為民眾解困，復興區拉拉山正值櫻花盛開，不少遊客都慕名前來賞櫻，黃男與友人前往拉拉山賞花，於回程途中行經復興區復興橋時，頓時被這座顯眼的橋所吸引，於是停車賞景卻忘了關頭燈，欲離去時車子無法啟動。

▲黃姓民眾感謝員警及時救援。（圖／大溪警分局提供）

由於山區假日一時間也找不到拖吊車或修理廠前來，只好求助警方，警方以巡邏車電瓶接線，黃民車輛也順利啟動，得以順利返家不致受困山區。警方也呼籲，開車出門前應事先檢查車輛油料及水箱、電力是否充足、儀表板的各種功能和燈號是否正常，胎壓是否充足，避免車輛於行駛間發生故障拋錨。

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