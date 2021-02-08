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喜馬拉雅冰川「融化速度翻1倍」！40年消失1/4　威脅8億人用水

喜馬拉雅山聖母峰。（圖／CFP）。

▲ 喜馬拉雅山冰川21世紀以來加速融化。（圖／CFP）。

記者陳宛貞／綜合外電報導

印度喜馬拉雅山南達德維冰川（Nanda Devi glacier）7日部分斷裂，沖垮水力發電大壩後引發大規模洪水，至少有140人失蹤，救援工作仍在進行。事實上，研究人員分析印度、中國、尼泊爾及不丹衛星40年來的觀測結果發現，氣候變化正在吞噬喜馬拉雅冰川。

《新德里電視台》（NDTV）報導，2019年6月發表於《科學進展》（Science Advances）期刊的一項研究顯示，自2000年以來，喜馬拉雅山冰川每年融化量相當於1.5英尺（45.72公分）以上，達到1975年至2000年融化量的2倍，可能影響包括印度在內的國家數億人口的水源供應。

研究第一作者、美國哥倫比亞大學博士生毛瑞爾（Joshua Maurer）說明，「這是至今為止有關喜馬拉雅冰川在這段時間內的融化速度和原因最清楚的圖像」，雖然研究中沒有具體計算，但冰川在過去40年內可能已經流失其巨大質量的1/4。

數據顯失，氣溫上升是冰川融化的主因。各地氣溫不同，但2000年至2016年的平均氣溫比1975年至2000年的平均氣溫高了攝氏1度。

▲▼印度喜馬拉雅山南達德維冰川（Nanda Devi glacier）斷裂沖破水壩，釀至少百死。（圖／路透）

▲ 南達德維冰川斷裂沖破水壩，引起中、下游河域大規模洪水。（圖／路透）

研究人員分析跨越東西2000公里約650個冰川的重複衛星圖像，許多20世紀觀測數據則來自美國間諜衛星拍攝的解密照片。他們建立一個自動系統，將數據轉換為3D模型，顯示冰川海拔隨著時間的變化。

然而，他們將這些圖像與來自更複雜的衛星2000年以後的光學數據進行比較，發現後者更直接顯示海拔變化。自1975年至2000年，氣溫稍微轉暖之下，該地區冰川平均每年減少約25公分。1990年代起，全球暖化趨勢更加明顯。2000年開始，冰川融化加速到每年約50公分。

研究人員說明，亞洲國家燃燒愈來愈多化石和生物燃料，向天空排放煙塵，大部分落在積雪的冰川表面，並在那裡吸收太陽能，加速融化。

印度北部的北安查爾邦（Uttarakhand，北與中國接壤）7日發生冰川斷裂事件，爆發大規模洪水 。（圖／路透）

▲ 洪水沖走部分房屋，改變了河域周遭的地景面貌 。（圖／路透）

數據顯示，約有8億人的飲用水、水力發電及灌溉用季節性逕流部分仰賴喜馬拉雅冰川。截至目前，冰川加速融化似乎在暖季導致逕流增量，但科學家預測，隨著冰川消融，這種情形在幾十年內將逐漸消失，最終將導致水資源短缺。

他們還提到，喜馬拉雅山冰川融化速度通常不如阿爾卑斯山快，但整體來說，進程是相似的。這項研究未納入亞洲其他高山，如帕米爾高原、興都庫什山脈、天山等，但其他研究表明，類似情形也在這些山脈上演。

雖未參與這項研究，英屬北哥倫比亞大學（University of Northern British Columbia）冰川地理學家謝伊（Joseph Shea）指出，「該研究顯示，即使是世界上最高的山脈上的冰山，也在對化石燃料燃燒導致的全球氣溫上升出現反應。長遠來看，這將對人口稠密地區水流時間和流量帶來變化。」

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關鍵字：

喜馬拉雅山冰川氣候變遷全球暖化

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