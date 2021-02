隱形殺手冰川湖！冰川砸毀印度大壩14死170失蹤　可能致災關鍵曝

記者詹雅婷/綜合外電報導

印度境內喜馬拉雅楠達德維冰川7日發生部分斷裂,爆發大規模洪水,迄今奪走14條人命,至少還有170人失蹤。科學家宣稱,這一切背後原因與氣候變遷有關;另有專家指出,暖化導致冰川融化,可能連帶讓冰川湖數量增加,進而導致結構脆弱的大壩潰堤,引發災難性洪水。

科學家斷言 氣候變遷引爆大規模洪災

綜合外媒India.com等報導,北安查爾邦楠達德維冰川(Nanda Devi)斷裂沖破大壩,導致道里根加河(Dhauli Ganga)水位大暴漲釀災。儘管衛星影像及Google Earth圖像並未顯示附近有冰川湖的存在,印度理工學院印多爾分校助理教授阿贊姆(Mohd. Farooq Azam)坦言,冰川內部可能有水坑或湖泊存在。

「毫無疑問,全球暖化導致該地變暖,而氣候變遷導致的不穩定天氣模式,像是降雪降雨增加、暖冬導致大量降雪融化」,阿贊姆指出,早期冰的溫度介於攝氏零下6度至零下20度,「但現在是攝氏零下2度,讓冰更容易融化。」

另名科學家普拉什卡(Anjal Prakash)則說,此事件初步看來極像氣候變遷事件,全球暖化對冰川後退的影響有其充分證據,且氣候變遷也改變天然災害的頻率與程度,部分地區濕雪崩發生次數增加,低海拔地區春季發生雨雪混合洪水的次數同樣增加,「我們現在沒有數據來證明是什麼造成這次災害,但這看起來很像氣候變遷事件,因為全球暖化導致冰川融化。」

大自然的反擊 冰川湖恐重擊脆弱大壩

研究指出,喜馬拉雅山冰川湖數量現正增加中,且其中47處處於非常危險狀態,一旦爆發洪水,尼泊爾、中國、印度下游部分地區都可能被淹沒。再者,由於氣溫上升幅度是全球平均水準的2倍之多,喜馬拉雅山冰川覆蓋面積在過去30年之間顯著減少。

假若2100年全球氣溫上升超過攝氏1.5度,有多達三分之二的冰川都將消失,隨著冰川融化,現有湖泊將會擴大,也有新湖泊形成。

聯合國高階氣候風險管理專家Deepak K.C坦言,冰川湖往往會隨著冰川融化加劇而增加,增加靜水壓力(hydrostatic pressure),這可能導致結構脆弱或不穩定的大壩突然潰堤,造成數小時內大量排放碎石和水等,引發災難性洪水。

