喜瑪拉雅山冰川斷裂「沖垮大壩」爆洪水　恐已150死！驚悚片曝光

▲印度境內喜馬拉雅山脈的楠達德維冰川（Nanda Devi glacier）7日斷裂，引發大規模洪水。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）

記者詹雅婷／綜合外電報導

印度北部的北安查爾邦（Uttarakhand，北與中國接壤）7日發生冰川斷裂事件，導致附近一座大壩部分坍塌、部分房屋被沖走，同時間爆發的大規模洪水迫使當地村民緊急撤離。只不過，此事件恐怕已奪走100人至150人的性命。

▲洪水沖向大壩的瞬間畫面曝光。（圖／翻攝自ANI）



綜合路透、The Indian Express等外媒報導，南達德維冰川（Nanda Devi glacier）7日上午部分冰川斷裂，道里根加河（Dhauli Ganga）水域發生大規模洪水，水流相當湍急，外傳沖走部分房屋，大量岩石、塵土崩落，就連大壩一部分也被沖垮，當局現已宣布北部多個地區進入高度警戒狀態。

▲▼洪水沖走部分建築物。（圖／路透）

當地居民瑞納（Sanjay Singh Rana）坦言，「這一切來得非常快，根本沒時間通知其他人」，當地人擔憂，附近水電站工作人員及河邊村民可能已經被湍急水流沖走，「我們不知道到底有多少人失蹤。」

目前部分地區的水量已逐漸減少，當局也派遣搜救部隊前往災區救援。不過，北安查爾邦首席秘書普拉加許（Om Prakash）坦言，儘管實際受波及人數尚未得到證實，此次事故恐怕造成100人至150人死亡。