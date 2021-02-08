12人奇蹟生還！喜馬拉雅冰川斷裂沖破大壩釀150死　工人困隧道獲救

記者張靖榕／綜合外電報導

印度喜馬拉雅山南達德維冰川（Nanda Devi glacier）7日上午發生部分斷裂，衝破水利發電大壩後，引起中、下游河域大規模洪水，造成北安查爾邦（Uttarakhand，北與中國接壤）粗估有150人因此喪命。不過最新消息指出，一度受困在崩塌隧道內的12名工人，竟然捱過洪水和泥土掩蓋等到救援團隊抵達，奇蹟生還的消息為印度國內不少人重振士氣。

南達德維冰川7日上午發生部分斷裂進而衝破大壩後，立刻引起位處中、下游的道里根加河（Dhauli Ganga）水位大暴漲，兇猛迅速的水勢狠塊沖走部分房屋，短時間內便改變了河域周遭的地景面貌，也令當局宣布北部多區進入高度警戒狀態。

Brave #Himveers of ITBP rescuing trapped persons from the tunnel near Tapovan, #Dhauliganga, #Uttarakhand this evening after 4 hrs of efforts. Total 12 persons were rescued from the tunnel out of which 3 were found unconscious. After first aid, carried on stretchers to road head. pic.twitter.com/iHsrFXjhDd — ITBP (@ITBP_official) February 7, 2021

Breaking: A massive flood in Dhauli Ganga seen near Reni village, where some water bodies flooded and destroyed many river bankside houses due to cloudburst or breaching of the reservoir. Casualties feared. Hundreds of ITBP personnel rushed for rescue: ITBP pic.twitter.com/SuoE91JkY8 — Prasar Bharati News Services पी.बी.एन.एस. (@PBNS_India) February 7, 2021

搜救團隊在洪水漸歇後隨即前往災區救援，但因一切還相當混亂，當局初估死亡人數為100至150人；官方目前仍在尋找更多的罹難者以及倖存者，死亡數字很可能會繼續上升。

7日當晚9時許，印度與西藏邊境警察（ITBP）推特官方帳號釋出一段影片，搜救團隊進入道里根加河位於塔波萬河段的地區，在經過4小時的救援行動後，竟成功救出受困地底工作隧道的12名工人，其中3人無意識，較虛弱的工人都分別被以擔架抬離現場。

▲▼印度與西藏邊境警察與搜救團隊，成功救出受困隧道內的12名工人。（圖／路透）

影片顯示，當工人獲救重建天日後，都開心的舒展身體，與搜救人員一同歡呼大笑，可以看出團隊的士氣明顯上升不少。疏散與搜救工作還在進行中，整體損失評估仍有待後續釐清。

▼南達德維冰川斷裂沖破水壩，釀至少百死。（圖／路透）