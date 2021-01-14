比預估的更可怕！　17名頂尖科學家：地球正邁向6次大滅絕　

▲科學家警告，環境的變遷比預估的更為可怕。（圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者閔文昱／綜合報導

面對日益顯著的氣候變遷，一群由多國頂尖科學家組成的國際團體今日發表一份報告並警告，世界正朝著「可怕的未來」邁進，除非各國領導人能直接面對問題並採取行動，否則氣候變遷和生物持續滅絕將威脅地球所有物種的生存。

根據《CNN》報導，由17名世界頂尖科學家所組成的研究小組昨（13）日提出警告，地球的未來比預期的更「可怕和危險」，並表示他們已經進行了相關的評估，引用了150多項科學研究得出當前世界正處於自有生命以來第6次生物大滅絕的結論。警告世界各國領導人除非採取緊急行動，否則氣候變遷導致的大規模移民，以及更多的流行病和資源衝突將是不可避免的。

報告作者之一，加州大學洛杉磯分校布魯姆斯坦教授（Daniel Blumstein）表示，多年來，即使人們知道問題所在，但還是選擇不做改變，在過去的40年中，世界野生動植物種類平均減少了68％，人類已經消滅了太多的物種，並透過污染環境和使用有毒物質將更多物種推向滅絕。

《人口炸彈》（The Population Bomb）的作者同時也是這項研究作者之一的埃里希（Ehrlich）認為，許多國家都把就業、健康、經濟成長和穩定貨幣等議題擺在前頭，但事實上，保持生物的多樣性等環保議題也同樣重要。