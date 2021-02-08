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超欠收！家樂福開賣應景「金豹口罩」　全台限量1萬9千多盒

▲▼家樂福開賣絕美絲綢般醫療用口罩。（圖／業者提供）

▲家樂福開賣春節應景「鑽豹口罩」。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

農曆春節就要到了，但防疫工作不能鬆懈，這次家樂福強勢開賣春節限定「鑽豹（賺爆）醫療口罩」，不僅名稱超應景，低調紅色口罩搭配用金色勾勒出的抱頭，吸睛度十足，首波限量1萬9千多盒，2月10日於全台量販店限定登場。另，雅蒙蒂的新春限定海綿寶寶醫療口罩目前也開賣中，大人、小孩款通通有。

▲▼家樂福開賣絕美絲綢般醫療用口罩。（圖／業者提供）

▲應景紅色搭配金色豹頭喜氣十足。

新年要到了，口罩也要換新裝，家樂福攜手口罩品牌「易廷」推出全新隱藏版「鑽豹（賺爆）醫療用口罩」，口罩外盒設計特地以紅包造型呈現，裡頭的口罩更是應景到不行，選用低調紅色口罩印上了滿滿金色豹頭，就連耳繩也是同色系，喜氣十足，全台限量1萬9千多盒，2月10日起於全台家樂福量販店開賣，各店販售數量則依各店實際到貨數量為主，當日販售時間亦同，售完為止。

▲▼雅蒙蒂推海綿寶寶醫療口罩。（圖／雅蒙蒂提供）

▲雅蒙蒂推海綿寶寶醫療口罩。（圖／雅蒙蒂提供）

另，擅長做肖像甜點的雅蒙蒂文創烘焙禮品近日也推出醫療口罩，將超無厘頭的海綿寶寶變身口罩，選用暗紅色口罩印上金色系的海綿寶寶、派大星圖樣，還有應景福字，就連耳繩也是紅色，外盒包裝上則還能看到海綿寶寶、派大星戴著中國風的帽子來拜年，真的讓人秒融化，即日起正式開賣，大人、小孩款通通有，數量有限、售完為止。

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