23歲正妹被榨乾！遺書痛訴「吸血鬼男友」真面目　陷絕望35F墜亡

▲小小生前照片照片。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

湖北武漢一23歲正妹小小（化名）1月1日凌晨，從35樓一躍而下慘死。隔天，她的學長收到一封延遲發送的郵件，裡面有著小小的遺書、與男友的聊天紀錄。遺書中，小小說自己是被大8歲的男友PUA致死，她抵押房子為男友買BMW，現在錢要不回來，壓力很大。

遺書中寫道，「這是我寫得一封遺書，以及我如何被PUA致死的緣故。」小小先回憶，「2019年11月我和小喻在社交軟體上認識的，一開始聊得比較來，然後我們就建立了戀愛關係。當時我還沒畢業，也太過於盲目。」

小小進一步表示，「當初我剛認識小喻的時候問小喻是做什麼工作的，他說他在當老師，後來在一起久了他才漸漸袒露他已經三年沒上班了。每天幹得事情就是在家裡睡覺睡醒了去酒吧和朋友喝酒把妹，然後再微信跟我炫耀今天又多少妹子加了自己的微信。」她在遺書中寫道，「我的訴求：希望小喻能把貸款的錢還完。」

▲渣男喻康。（圖／翻攝自微博）

小小的母親表示，警方事後表示，女兒是抑鬱症跳樓死的，初步判斷排除他殺。她心痛回憶，女兒和她男友戀愛1年，家人一直都不知情。母親事後才從女兒的閨蜜嘴中得知，孩子曾偷了自家的房產證去抵押貸款，就是為了幫男友買BMW。

好友稱，小小去年8月就曾自殺過，當時已經對感情和債務表現出很大壓力。好友怒控，小小男友叫喻康，是湖北宜昌人，營造富二代人設，偽造學歷以及家庭背景，利用社交軟體交友，騙取小小信任，但每天的生活就是去酒吧把妹。

▲小小生前和男友的對話。（圖／翻攝自微博）

好友表示，兩人在一起後，喻康稱自己有重度抑鬱症，一步一步使小小淪陷，再多次以自己患病為由，逼女友為其抵押房子買車；最後，小小發現男友真實面目，多次找對方要錢但無果，在重壓和悲痛之下跳樓身亡，並留下遺書希望還自己清白。

好友最後表示，男方現在電話打不通，拒不露面。好友也喊話，希望他能出面，好好協商解決問題。

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