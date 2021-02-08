　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

23歲正妹被榨乾！遺書痛訴「吸血鬼男友」真面目　陷絕望35F墜亡

▲▼女生稱遭男友pua後跳樓自殺。（圖／翻攝自微博）

▲小小生前照片照片。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

湖北武漢一23歲正妹小小（化名）1月1日凌晨，從35樓一躍而下慘死。隔天，她的學長收到一封延遲發送的郵件，裡面有著小小的遺書、與男友的聊天紀錄。遺書中，小小說自己是被大8歲的男友PUA致死，她抵押房子為男友買BMW，現在錢要不回來，壓力很大。

遺書中寫道，「這是我寫得一封遺書，以及我如何被PUA致死的緣故。」小小先回憶，「2019年11月我和小喻在社交軟體上認識的，一開始聊得比較來，然後我們就建立了戀愛關係。當時我還沒畢業，也太過於盲目。」

小小進一步表示，「當初我剛認識小喻的時候問小喻是做什麼工作的，他說他在當老師，後來在一起久了他才漸漸袒露他已經三年沒上班了。每天幹得事情就是在家裡睡覺睡醒了去酒吧和朋友喝酒把妹，然後再微信跟我炫耀今天又多少妹子加了自己的微信。」她在遺書中寫道，「我的訴求：希望小喻能把貸款的錢還完。」

▲▼女生稱遭男友pua後跳樓自殺。（圖／翻攝自微博）

▲渣男喻康。（圖／翻攝自微博）

小小的母親表示，警方事後表示，女兒是抑鬱症跳樓死的，初步判斷排除他殺。她心痛回憶，女兒和她男友戀愛1年，家人一直都不知情。母親事後才從女兒的閨蜜嘴中得知，孩子曾偷了自家的房產證去抵押貸款，就是為了幫男友買BMW。

好友稱，小小去年8月就曾自殺過，當時已經對感情和債務表現出很大壓力。好友怒控，小小男友叫喻康，是湖北宜昌人，營造富二代人設，偽造學歷以及家庭背景，利用社交軟體交友，騙取小小信任，但每天的生活就是去酒吧把妹。

▲▼女生稱遭男友pua後跳樓自殺。（圖／翻攝自微博）

▲小小生前和男友的對話。（圖／翻攝自微博）

好友表示，兩人在一起後，喻康稱自己有重度抑鬱症，一步一步使小小淪陷，再多次以自己患病為由，逼女友為其抵押房子買車；最後，小小發現男友真實面目，多次找對方要錢但無果，在重壓和悲痛之下跳樓身亡，並留下遺書希望還自己清白。

好友最後表示，男方現在電話打不通，拒不露面。好友也喊話，希望他能出面，好好協商解決問題。

►戴口罩也要記得保養

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
市場蔬菜堆積成山倒掉！　價格狂跌原因曝光
50萬換450萬價值！妻頂下超夯飲料店「不到1年哭慘」
快訊／三浦春馬爸爸猝逝　痛心送走兒子才半年
刮刮樂必看　神人算出面額這張「中獎率最高」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

23歲正妹被榨乾！遺書痛訴「吸血鬼男友」真面目　陷絕望35F墜亡

陸首艘「台灣海峽」海事救助船下水　無補給可持續巡航60日

陸電商平台「唯品會」涉不正當競爭　被罰1300萬元

女記者愛上養蜂人！47天就閃婚遠嫁　結果被家暴「打到尿失禁」

小侍衛下棋竟贏了康熙！老太監一句話　他10天後屍體被抬出

任正非年前撒幣分紅1720億　華為10萬員工每人可領172萬元

澳門收到10萬劑國藥疫苗　所有居民可免費接種

陸相隔53天再見零本土確診　但也爆出最新「省外輸入」病例

小狗叫了一聲...秒被東北虎咬死　他近距離拍影嚇壞：對看10幾秒

拜登表態「不會延續川普對中國的做法」：中美競爭將極為激烈　

國家級警報14連發！凌晨規模6.1地震撼全台原因　氣象局回應了

驚悚片曝！喜瑪拉雅山冰川斷裂　「沖垮大壩」爆洪水...恐已150死

私刑畫面流出！霸凌男被「狂譙3字經逼近」斷手…嚇壞縮身後退

台南佳里死亡車禍　騎士疑超速自撞電桿喪命

段宜恩暫回美國「a new beginning..」　GOT7成員親送行..Vlog公開看哭了

宜蘭東部海域規模6.1強震！　國家警報「狂響14次」嚇醒民眾

50支手機國家警報狂響關不掉！寶可夢阿伯崩潰：關了快20分鐘

邵雨薇談閃嫁吳慷仁：可能明天　見男友為戲增胖20公斤「滿驚訝的」

私刑畫面流出！霸凌男被「狂譙3字經逼近」斷手…嚇壞縮身後退

50支手機國家警報狂響關不掉　寶可夢阿伯崩潰：關到快2點！

23歲正妹被榨乾！遺書痛訴「吸血鬼男友」真面目　陷絕望35F墜亡

陸首艘「台灣海峽」海事救助船下水　無補給可持續巡航60日

陸電商平台「唯品會」涉不正當競爭　被罰1300萬元

女記者愛上養蜂人！47天就閃婚遠嫁　結果被家暴「打到尿失禁」

小侍衛下棋竟贏了康熙！老太監一句話　他10天後屍體被抬出

任正非年前撒幣分紅1720億　華為10萬員工每人可領172萬元

澳門收到10萬劑國藥疫苗　所有居民可免費接種

陸相隔53天再見零本土確診　但也爆出最新「省外輸入」病例

小狗叫了一聲...秒被東北虎咬死　他近距離拍影嚇壞：對看10幾秒

拜登表態「不會延續川普對中國的做法」：中美競爭將極為激烈　

台銀艾爾文學國粹麻將　新年假期喊話「加碼」自主訓練

新年版超吸睛！卡詩小金油推出璀璨紅瓶、蘭蔻小黑瓶穿上紅色新衣

23歲正妹被榨乾！遺書痛訴「吸血鬼男友」真面目　陷絕望35F墜亡

懷孕3周居然2次懷孕　肚中莫名多一個女兒...孕婦生下「雙胞胎」

春遊新竹免花錢！「13.5米旋轉滑梯」超刺激、河上煙花如詩中意境

摩斯漢堡台南西門店開幕　大薯加1元多1份、蒟蒻禮盒買1送1

陸首艘「台灣海峽」海事救助船下水　無補給可持續巡航60日

美媒評各運動最偉大球員　布雷迪、喬丹、C羅上榜

彰化日治時代株式會社欠稅900萬　土地糾紛一甲子終於解決

水情告急　新竹市啟動工業用水抗旱三箭

國道恐慌症發作遭10餘輛車輾斃　女友目擊「人瞬間消失」當場嚇哭

大陸熱門新聞

睡出官位！41歲女貪官大搞以色謀權

姊被親弟從8樓推下！扶弟魔全家遭毒手

侍衛下棋贏康熙　10天後餓死了

53歲媽懷孕堅持要生　7年後求出嫁女兒幫養

25歲正妹學霸肺癌亡！死後仍被網路霸凌

「滾鐵罐」拿年終！洗碗阿姨拿172萬　老闆傻眼

天上掉大狗！她被重砸醒來已癱瘓

陸網友湧入Clubhouse！大聊敏感議題

東北虎咬死小狗　男：對看10幾秒

43K給家用！23歲OL慘被榨乾慘死

最醜皇后夜夜風流「啪完就殺」

樂視逆操作！　App Logo寫「欠122億」

女記者閃婚養蜂人　懷孕被打到失禁

公安局副局長會議中遭槍擊！下屬行兇後吞槍自殺

更多熱門

相關新聞

他叫友人框前女友出場　帶到工廠壞壞挨告

他叫友人框前女友出場　帶到工廠壞壞挨告

北市一名黃姓男子因不滿被分手，沒想到竟叫吳姓友人到酒店將前女友框出場，再開車將女子載往他開設的工廠，將女方軟禁甚至毆打、強迫性行為。黃男則辯稱女子並沒有拒絕，甚至沒有想離開。檢察官認為，女子一開始沒有拒絕性行為，甚至答應要復合，士林地檢署日前偵結，黃男涉妨害性自主罪嫌以不起訴處分。

一起回家！偏心柴只熱情撲抱男友

一起回家！偏心柴只熱情撲抱男友

小童遭媽男友「打爆臟器亡」報案錄音成鐵證

小童遭媽男友「打爆臟器亡」報案錄音成鐵證

孕女送驚喜…男友喝到異物怒罵店員

孕女送驚喜…男友喝到異物怒罵店員

女斬生殖器做炒飯　遺體餵狗啃光

女斬生殖器做炒飯　遺體餵狗啃光

關鍵字：

小小男友跳樓PUA

讀者迴響

熱門新聞

曾國城又被爆性騷！女導控故意蹭腿

全劇組遭下令「不准和吳慷仁說話」

豪宅女主人熱情應門！外送員收驚喜暈了

堂哥「逼脫衣性侵」　雞排妹揭網友血淚史

露點教做菜！巨乳YouTuber「薄紗無罩」爆紅遭檢舉

黑男女友無預警「剪掉20cm長髮」！

女網紅被酸　怕人摸還穿這麼露

子瑜爸驚喜現身！　網驚：很帥很年輕

18歲遇約會強暴後她接3年恐嚇電話　20年後勇揭惡行

冰川斷裂「撞垮大壩」爆洪水　恐已150死

極少開車「多久換機油」　達人曝1招：比較準

領養小黑狗！洗一洗變白臉㹴犬

80歲刀療師反擊艾瑪：我是幫她觸診！

夜班保全玩Switch惹怒住戶！網卻風向一面倒

快訊／國1「4車連撞」嚴重事故！2車翻覆1死5傷

更多

最夯影音

更多
國家級警報14連發！凌晨規模6.1地震撼全台原因　氣象局回應了

國家級警報14連發！凌晨規模6.1地震撼全台原因　氣象局回應了
驚悚片曝！喜瑪拉雅山冰川斷裂　「沖垮大壩」爆洪水...恐已150死

驚悚片曝！喜瑪拉雅山冰川斷裂　「沖垮大壩」爆洪水...恐已150死

私刑畫面流出！霸凌男被「狂譙3字經逼近」斷手…嚇壞縮身後退

私刑畫面流出！霸凌男被「狂譙3字經逼近」斷手…嚇壞縮身後退

台南佳里死亡車禍　騎士疑超速自撞電桿喪命

台南佳里死亡車禍　騎士疑超速自撞電桿喪命

段宜恩暫回美國「a new beginning..」　GOT7成員親送行..Vlog公開看哭了

段宜恩暫回美國「a new beginning..」　GOT7成員親送行..Vlog公開看哭了

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面